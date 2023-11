Vindes Sport Bakal Hadirkan Pertandingan Indonesia VS Malaysia

Vindes Sport kembali meningkatkan kelas tayangan olahraga di Indonesia dengan menghadirkan pertandingan internasional Tepok Bulu 2023 ‘Tribute To Istora’ yang mempertandingkan ganda campuran dan ganda putra antara Indonesia vs Malaysia. Baca juga : Vindes Sport Segera Hadirkan Bahkan Voli Tandingkan The Prediksi dan The Actors Vincent Rompies, Duta Modjo, Arya Saloka dan Ziva Magnolya akan mewakili Indonesia di Vindes Sport untuk melawan Fazley Yaakob, Imran Aqil, Atu Zero, dan Atita Haris yang mewakili Malaysia di Tepok Bulu 2023. Edisi Vindes Sport yang keenam akan memeriahkan Istora Gelora Bung Karno dengan sorak-sorai dukungan yang menggema dari para penonton yang hadir dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Vindes pada Jumat (17/11) pukul 19.30 WIB dan 20.30 MYT. CEO Vindes Media, Vincent Ryan Rompies mengatakan, "60 tahun lebih Istora Gelora Bung Karno hadir sebagai warisan olahraga dan kebanggaan Indonesia. Di akhir tahun ini, Vindes hadir untuk menjadi bagian dari sejarah Istora dan dunia bulu tangkis Indonesia dengan menghadirkan hal baru di dunia sportainment yaitu pertandingan antara Indonesia vs Malaysia. Kita tahu bahwa persaingan Indonesia vs Malaysia sangat erat terjadi di dunia bulu tangkis, Tepok Bulu 2023 hadir untuk memberikan cerita dan kenangan baru untuk warga Indonesia khususnya badminton lovers dengan hadirnya saya, Duta Modjo, Arya Saloka dan Ziva yang akan melawan tim Malaysia." Tepok Bulu 2023 juga menghadirkan Deddy Mahendra Desta, Icuk Sugiarto, Greysia Polii & Noh Salleh sebagai komentator pertandingan, Harly Valentina sebagai host & Ebel Cobra sebagai suporter. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampil seperti RAN, SMASH, Iqbaal Ramadhan, Oomleo, Henry Foundation, Kenny Gabriel, Podcast Seminggu, Podcast Ancur dan turut diramaikan oleh berbagai macam hiburan, mulai dari fasilitas WFI (Work from Istora) hingga booth activity mulai dari makanan hingga permainan seru lainnya. Vindes Sport juga turut serta untuk mendukung komunitas dan penggiat olahraga dengan mengadakan aktivasi turnamen air badminton yang akan diselenggarakan di area festival Istora Gelora Bung Karno. Tiket Tepok Bulu 2023 sudah terjual lebih dari 5.000 tiket. (B-4)

