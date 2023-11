Jokic Pimpin Nuggets Kalahkan Warriors dalam Laga NBA

NIKOLA Jokic mencetak 35 poin saat Denver Nuggets mengalahkan Golden State Warriors 108-105 dalam pertandingan antara dua tim kelas berat NBA pada hari Rabu (9/11). Setelah tertinggal di hampir sepanjang pertandingan di Denver's Ball Arena, Warriors unggul tipis memasuki kuarter keempat setelah mengungguli Denver 31-23 di kuarter ketiga. Namun Denver bangkit dari ketertinggalan lima poin di awal kuarter keempat untuk merebut kemenangan, setelah percobaan tembakan buzzer-beater yang menentukan kemenangan dari Klay Thompson melenceng. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Denver di puncak Wilayah Barat, dengan juara bertahan NBA ini meningkatkan rekor mereka menjadi 8-1. Baca juga: San Fransisco Jadi Tuan Rumah NBA All Star 2025 "Kami tidak memiliki tekanan untuk menjadi juara, kami hanya mencoba menikmati momen ini," kata Jokic mengutip AFP, (9/11). "Saya hanya mencoba memainkan permainan dengan cara yang benar. Dan selama kami menang, saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik," tambah Jokic. Reggie Jackson mendukung Jokic dengan 20 poin sementara Michael Porter Jr. memiliki 17 poin. Sedangkan Steph Curry yang mencetak 23 poin memimpin perolehan angka untuk Warriors. Di tempat lain, Joel Embiid membukukan 27 poin dengan 10 rebound dan empat assist saat Philadelphia mengamankan kemenangan keenam beruntun musim ini dengan mengalahkan Boston Celtics 106-103. Baca juga: Durant Pimpin Suns Tekuk Pistons Embiid mendapat dukungan ofensif dari Tyrese Maxey, yang menyelesaikan dengan 25 poin dari 11 dari 27 tembakan, termasuk tiga dari luar busur. Kemenangan ini membuat Philadelphia berada di posisi pertama Wilayah Timur dengan rekor 6-1, dengan Milwaukee Bucks berada di posisi kedua dengan 5-2. Kristaps Porzingis memimpin perolehan angka Boston dengan 29 poin, sementara Derrick White menyelesaikannya dengan 19 poin dan Jayson Tatum 16 poin. Pelatih kepala Sixers, Nick Nurse, memberikan pujian atas kontribusi Maxey dan Embiid. "Kami memiliki bintang muda yang sedang naik daun dalam diri Tyrese, kami memiliki pemain yang luar biasa dalam diri Joel, dan kami memiliki banyak atlet berbakat di sekitar mereka yang memberi kami kedalaman," kata Nurse. New York Knicks Taklukkan San Antonio Spurs Di pertandingan lainnya, Victor Wembanyama tampil ala kadarnya dalam debutnya di Madison Square Garden, dimana San Antonio Spurs takluk 105-126 dari New York Knicks. Wembanyama, pemain no.1 draft pick dari Perancis, kesulitan untuk menemukan jarak tembaknya. Ia hanya melakukan 4 dari 14 tembakan dari lapangan sebelum menyelesaikannya dengan 14 poin. Jalen Brunson memimpin perolehan angka bagi knicks dengan 25 poin, sementara RJ Barrett mencetak 24 poin dan julius randle 23 poin. Kekalahan Spurs menandai pertandingan keempat beruntun di mana mereka kebobolan 120 poin atau lebih, dan terjadi setelah kekalahan 152-111 dari Indiana Pacers. (AFP/Z-9)

NIKOLA Jokic mencetak 35 poin saat Denver Nuggets mengalahkan Golden State Warriors 108-105 dalam pertandingan antara dua tim kelas berat NBA pada hari Rabu (9/11).

Setelah tertinggal di hampir sepanjang pertandingan di Denver's Ball Arena, Warriors unggul tipis memasuki kuarter keempat setelah mengungguli Denver 31-23 di kuarter ketiga.

Namun Denver bangkit dari ketertinggalan lima poin di awal kuarter keempat untuk merebut kemenangan, setelah percobaan tembakan buzzer-beater yang menentukan kemenangan dari Klay Thompson melenceng.

Kemenangan ini mengukuhkan posisi Denver di puncak Wilayah Barat, dengan juara bertahan NBA ini meningkatkan rekor mereka menjadi 8-1.

"Kami tidak memiliki tekanan untuk menjadi juara, kami hanya mencoba menikmati momen ini," kata Jokic mengutip AFP, (9/11).

"Saya hanya mencoba memainkan permainan dengan cara yang benar. Dan selama kami menang, saya pikir saya melakukan pekerjaan dengan baik," tambah Jokic.

Reggie Jackson mendukung Jokic dengan 20 poin sementara Michael Porter Jr. memiliki 17 poin. Sedangkan Steph Curry yang mencetak 23 poin memimpin perolehan angka untuk Warriors.

Di tempat lain, Joel Embiid membukukan 27 poin dengan 10 rebound dan empat assist saat Philadelphia mengamankan kemenangan keenam beruntun musim ini dengan mengalahkan Boston Celtics 106-103.

Embiid mendapat dukungan ofensif dari Tyrese Maxey, yang menyelesaikan dengan 25 poin dari 11 dari 27 tembakan, termasuk tiga dari luar busur. Kemenangan ini membuat Philadelphia berada di posisi pertama Wilayah Timur dengan rekor 6-1, dengan Milwaukee Bucks berada di posisi kedua dengan 5-2.

Kristaps Porzingis memimpin perolehan angka Boston dengan 29 poin, sementara Derrick White menyelesaikannya dengan 19 poin dan Jayson Tatum 16 poin.

Pelatih kepala Sixers, Nick Nurse, memberikan pujian atas kontribusi Maxey dan Embiid.

"Kami memiliki bintang muda yang sedang naik daun dalam diri Tyrese, kami memiliki pemain yang luar biasa dalam diri Joel, dan kami memiliki banyak atlet berbakat di sekitar mereka yang memberi kami kedalaman," kata Nurse.

New York Knicks Taklukkan San Antonio Spurs

Di pertandingan lainnya, Victor Wembanyama tampil ala kadarnya dalam debutnya di Madison Square Garden, dimana San Antonio Spurs takluk 105-126 dari New York Knicks.

Wembanyama, pemain no.1 draft pick dari Perancis, kesulitan untuk menemukan jarak tembaknya. Ia hanya melakukan 4 dari 14 tembakan dari lapangan sebelum menyelesaikannya dengan 14 poin.

Jalen Brunson memimpin perolehan angka bagi knicks dengan 25 poin, sementara RJ Barrett mencetak 24 poin dan julius randle 23 poin.

Kekalahan Spurs menandai pertandingan keempat beruntun di mana mereka kebobolan 120 poin atau lebih, dan terjadi setelah kekalahan 152-111 dari Indiana Pacers.

(AFP/Z-9)