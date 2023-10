Siap Digelar, Jakarta Marathon akan Diikuti Hampir 10 Ribu Orang

JAKARTA Marathon 2023, ajang lari jarak jauh tahunan di Ibu Kota Indonesia dengan rute lomba melintasi landmark ikonik Jakarta yang menawarkan pemandangan perkotaan kepada para pelari, siap digelar pada Minggu (22/10) di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dengan diikuti hampir 10 ribu peserta.

"Dengan bangga dapat kami sampaikan Hibank Jakarta Marathon 2023 powered by Le mineral akan diikuti oleh hampir 10.000 pelari, termasuk lebih dari 200 peserta marathon," kata Race Director Hibank Jakarta Marathon 2023 Donny Tjahyadikarta, di Jakarta, Kamis (19/10).

Donny mengatakan, tahun ini, Jakarta Marathon mengusung tiga komitmen utama yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu peningkatan standarisasi lomba, keselamatan pelari, dan tanggung jawab lingkungan tetap menjadi fokus utama.

Baca juga: Planet Sports Gelar Event Lari pada Desember Mendatang

Dari aspek peningkatan standarisasi lomba, penyelenggara menyediakan jersey lari HOKA, paket lomba (race pack) yang lebih berkualitas, sistem antrean yang lebih nyaman dan teratur serta penyediaan fasilitas-fasilitas untuk pelari di lokasi, seperti lampu, petunjuk jalan yang jelas, penempatan water station yang strategis dan lain sebagainya.

Memastikan setidaknya rute lomba bebas kendaraan bermotor selama paling tidak 4,5 jam, rambu-rambu yang jelas dan marshal yang cakap, semua menjadi bagian integral dari Jakarta Marathon 2023.

Keselamatan pelari menjadi prioritas utama, dengan mengadakan pelatihan medis, edukasi kesehatan, asuransi bagi semua pelari, petugas kesehatan berlisensi di sepanjang rute, peralatan medis berstandar internasional termasuk alat Automated External Defibrillator (AED).

Baca juga: BTN Jakarta Run 2023 Bantu Upaya Sport Tourism

Sementara itu, komitmen terhadap lingkungan tercermin dengan mencanangkan Jakarta Marathon 2023 sebagai acara lari jarak jauh tahunan carbon-neutral pertama di Indonesia. Dari penggunaan kendaraan listrik Electrum, pengelolaan sampah berkelanjutan oleh Ecofren, hingga jejak karbon dari setiap pelari dan operasional penyelenggaraan akan dihitung dan di-offset oleh Fairatmos.

"Yang istimewa, secara resmi, Jakarta Marathon telah mendapat status sanctioned by Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI). Didukung oleh PASI sehingga standarisasi penyelenggaraan lomba tidak saja harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, namun juga harus sesuai dengan aturan lomba yang diterapkan oleh PASI yang mengacu kepada aturan marathon internasional," kata Donny.

Dalam kesempatan yang sama, medical director Jakarta Marathon 2023 Andi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menyiapkan banyak hal untuk melancarkan gelaran lomba lari tahunan di Jakarta tahun ini seperti menurunkan 200 petugas medis, melakukan edukasi-edukasi kepada pelari, hingga pelatihan Cardiopulmonary resuscitation (CPR) para marshal untuk penanganan pertama kepada orang-orang yang terkena serangan jantung mendadak.

"Jadi, pada prinsipnya, kami, selaku medical director, punya semboyan yaitu lebih baik lebay dibandingkan abai. Jadi, artinya kita prepare for the worst case dari seluruh petugas medis, dari seluruh skill dan equipment-nya, saya rasa Jakarta Marathon ini beyond dari standar," kata Andi.

Jakarta Marathon 2023 terdapat lima kategori yang dilombakan yaitu Marathon 42,2 km (18 tahun ke atas), Half Marathon 21,1 km (17 tahun ke atas), 10K (13 tahun ke atas), 5K (11 tahun ke atas), dan Maratoonz yang terbagi 100 meter (4-5 tahun), 200 meter (6-8 tahun), dan 400 meter (9-10 tahun).

Selama berlangsungnya Jakarta Marathon 2023, Minggu (22/10) nanti, akan ada penutupan jalan dan pengalihan jalur lalu lintas mulai pukul 04.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB di jalan-jalan utama Jakarta seperti Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Gatot Subroto, Jalan Rasuna Said, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Jalan Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Jalan Tulodong Atas Dua, Jalan SCBD, dan Jalan Gatot Subroto Kuningan Slipi. (Ant/Z-1)