SIM Simulator Golf Academy, Pilihan Main Golf di Ibu Kota

PECINTA golf di Jakarta kini memiliki alasan baru untuk kian menikmati hobi mereka. Pasalnya, kini hadir golf simulator pertama di Kawasan SCBD, Jakarta, yaitu SIM Simulator Golf Academy.

SIM Simulator Golf Academy ini berlokasi di Lot 8 SCBD Park A1 Kav 52-53, dan mulai buka pukul 06.00-22.00 Wib.

Selain menyediakan keseruan bermain golf, tempat ini juga menyajikan hidangan kuliner Indonesia, Barat, dan internasional, serta minuman lezat di Nearest to the Pin Resto and Bar.

Pada acara pembukaan Selasa (17/10), hadir figur publik ibu kota yaitu Nia Ramadhani dan Anya Geraldine yang mencoba semua fasilitas di SIM Simulator Golf Academy.

Founder dan Partner SIM Simulator Golf Academy dan Nearest to the Pin Resto and Bar Ridha Roswaty mengatakan SIM Simulator Golf Academy dan Nearest to the Pin Resto and Bar merupakan impiannya untuk memberikan pengalaman golf luar biasa, kuliner dan minuman lezat bagi masyarakat Jakarta.

"Kami percaya kombinasi ini akan jadi daya tarik utama bagi penggemar golf dan pecinta makanan di Jakarta," kata Ridha dalam siaran persnya, hari ini.

Partner SIM Simulator Golf Academy dan Nearest to the Pin Resto and Bar Minsub Sim menjelaskan SIM Simulator Golf Academy merupakan wujud komitmen untuk membawa golf ke tingkat lebih tinggi di Jakarta.

"Dengan teknologi simulasi terkini dan tentunya pilihan lapangan golf terlengkap, kami ingin membantu pemain golf meningkatkan keterampilan mereka dengan cara menyenangkan dan efektif," ujarnya.

Anya Geraldine menyampaikan dirinya tertarik main golf awalnya karena lingkungan pertemanan. Seiring waktu, permainan makin menarik, apalagi sejak berlatih di SIM Simulator Golf, keahlian teknikalnya kian tajam karena mendapatkan pelatihan detail dan efektif.

Nia Ramadhani menambahkan biasanya ia berlatih golf dengan penjelasan terlalu teknis. Namun, dengan berlatih di SIM Simulator Golf bersama Minsub menjadi lebih paham karena hal-hal bersifat teknis disampaikan dengan bahasa yang lebih dimengerti orang awam. (RO/S-2)