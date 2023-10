Berikut Nama Pemenang Hari Kedua Tour of Kemala Race 55 Km 

HARI kedua Tour of Kemala 2023, selesai dilaksanakan dengan menghadirkan 1.000 peserta, Minggu (8/10) di Banyuwangi, Jawa Timur. Acara yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 ini berjalan dengan lancar dan sukses.

Di hari kedua, para pembalap sepeda berhasil melewati rute sepanjang 55 km. Terdiri dari 8 kelas yaitu Men Open Amateurs, Bhayangkari Open A, Men Master B, Men Master A, Woman Amateurs, Bhayangkari Open B, Woman Master, Man Youth.

Para pemenangnya yaitu Rifki Faransyah Hutomo, Putri Nur Khalifah (Polda Jateng), Alfin Firmandi (Polda Sulbar), Moh. Syaifulloh ( Polresta Sidoarjo), Nina Puspawardhani (Polda Kalbar), Maretno Willy Astuty (Polres Pasuruan Kota), Yanthi Fuchianty, Andrean Chandra ( Polresta Karanganyar).

Simbolisasi hadiah pemenang kategori Man Youth diberikan langsung oleh Christina Harapan selaku Wakil Direktur Utama Bank Artha Graha Internasional sebagai salah satu sponsor di Tour of Kemala Banyuwangi 2023.

Acara balap sepeda ini juga didukung penuh oleh Artha Graha Peduli dan Artha Graha Network seperti GulaVit, Electronic City Indonesia, Discover Hotels and Resorts (DHR), Teh Takokak dan lainnya.

"Selamat kepada para pemenang hari ini dan kemarin, juga kepada pihak penyelenggara acara Tour of Kemala 2023. Kami bangga bisa turut berpartisipasi dalam acara yang mendukung pencarian bibit baru di bidang olaraga, mendukung pariwisata, dan mendorong perkembangan UMKM", jelas Corporate Secretary PT Bank Artha Graha Internasional Elvin Halim.

Banyak promo menarik yang diberikan oleh Bank Artha Graha Internasional selama berlangsungnya event Tour of Kemala Banyuwangi 2023.

Selain promo yang ada di acara Tour of Kemala, Bank Artha Graha Internasional juga memiliki banyak produk dan promo menarik untuk ditawarkan.

Produk dan promo yang ditawarjan seperti: Tabungan Wira yang fleksibel dan praktis untuk para wirausaha yang sedang mengambangkan bisnisnya, beli voucher game melalui agi untuk ngegame yang lebih seru dan tanpa ribet, beli tiket Kereta Api lebih mudah lewat aplikasi agi, berbagai diskon kuliner dengan menggunakan kartu debit agi, hunian idaman utk kamu generasi masa kini dengan fasilitas KPR agi, serta kemudahan bayar dengan fitur QRIS di agi.

Ucapan selamat juga disampaikan oleh Direktur Utama GulaVit Randy Suparman. "Selamat kepada pemenang yang mengikuti TOK 2023 hari kedua. Selamat juga kepada panitia acara yang sudah sukses mengadakan acara olahraga sekaligus mendukung pariwisata Indonesia dan Banyuwangi pada khususnya," Ujar Randy.

Sebagai informasi Gulavit yang merupakan salah satu sponsor, ikut berpartisipasi dalam event Tour of Kemala ini berbeda dengan produk gula pasir pada umumnya.

Gulavit merupakan gula bervitamin pertama di Indonesia yang memiliki 2 varian diantaranya Gulavit Vitamin A dan Gulavit Vitamin C+D.

Sementara itu, Electronic City Indonesia ikut mendukung agenda ini karena memiliki kesamaan visi-misi untuk memaksimalkan potensi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia.

Tak hanya menawarkan keindahan alam di kota Banyuwangi. Melalui ajang ini dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan Indonesia kepada wisatawan asing yang akan dilalui oleh peserta Tour of Kemala.

Acara yang dinilai positif dengan tagline “Berkarya untuk Negeri”, hadir karena selain berolahraga dan menyehatkan, mereka juga menjaring generasi muda untuk bisa berkompetisi dalam ajang olahraga berskala Internasional.

Tak hanya itu, Electronic City melalui tagline “Light Up Your Moments”, juga turut hadir di setiap momen kebersamaan Anda dan keluarga untuk menjadi bagian dari destinasi Tour of Kemala Banyuwangi.

Dikesempatan tersebut Direktur Marketing Hotel Borobudur Jakarta Karina Eva Poetry, mewakili Discover Hotels and Resorts (DHR) turut memberikan ucapan selamat pada para pemenang TOK 2023.

“Semoga dengan adanya ini, bisa mengangkat potensi wisata. Memunculkan bibit baru di kancah Nasional maupun Internasional. Selamat untuk para pemenang dan penyelanggara acara Tour of Kemala 2023 di dua hari perhelatan ini," ujar Karina.

Discovery Hotels & Resorts sendiri ialah unit usaha Artha Graha Group yang bergerak di bidang manajemen hotel yang saat ini mengelola antara lain Hotel Borobudur Jakarta, Discovery Kartika Plaza Hotel Bali, Discovery Hotel Ancol dan Palace Hotel Cipanas. (RO/S-4)