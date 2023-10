BULS Asaba Catat Sejarah Baru di Turnamen Asean Veteran Basketball Conference (AVBC)

KLUB basket BULS Asaba meraih prestasi gemilang dengan menjadi juara di Kejuaraan bola basket Asean Veteran Basketball Conference (AVBC) yang diselenggarakan di kota Semarang, jawa Tengan.

Selain menjadi juara, salah satu pemain inti dari tim BULS Asaba Kelompok Umur (KU) 50 tahun yaitu Abdullah Tauhid Gobel berhasil mencetak 3 points terbanyak dalam turnamen bergengsi tingkat ASEAN itu.

"Saya ucapkan terima kasih banyak atas semua doa serta dukungannya sehingga saya berhasil mencetak angka 3 points terbanyak dalam turnamen bergengsi tingkat ASEAN (AVBC Asean Veteran Basketball Conference), dengan berhasil menciptakan 111 points in one game dengan cara shooting Three Points sebanyak 37 kali," kata Abdullah Tauhid Gobel.

Raihan itu sekaligus memecahkan rekor dunia setelah 61 tahun yang lalu oleh Wilt Chamberlain (pebasket legendaris NBA) dengan 100 points nya pada 1962.

“Keberhasilan ini adalah bukti bahwa latihan keras, dedikasi, dan kerja keras pemain serta pelatih telah membuahkan hasil yang gemilang, setelah berjuang menghadapi tim- tim basket hebat lainnya dari berbagai negara di ASEAN. Selain daripada itu, dukungan dari keluarga, teman, dan pendukung setia klub basket BULS Asaba juga sangat berperan dalam membentuk sejarah ini," imbh Abdullah Tauhid Gobel.

Ia menambahkan, prestasi itu merupakan wujud dari semangat para pecinta basket dan diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk berpartisipasi dalam olahraga dengan sportivitas dan daya juang tinggi, demi mencapai prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Chairman AVBC Malaysia Mah Poi Sang mengatakan, dalam turnamen kali ini, terdapat hal menarik karena terciptanya rekor 3 points terbanyak dalam satu pertandingan oleh tim BULS Asaba, Indonesia.

"Prestasi yang dicapai oleh tim BULS Asaba tersebut, telah mencatat sejarah baru dalam kompetisi AVBC. Dengan demikian, rekor ini dapat menjadi motivasi para pemain veteran agar berpartisipasi secara aktif dan berdedikasi dalam menjaga semangat olahraga ini tetap hidup, sehingga mampu menginspirasi generasi muda untuk terus berkompetisi dengan semangat yang sama," ujarnya.

Turnamen Bola Basket Veteran ASEAN diselenggarakan rutin digelar setiap tahun oleh ASEAN Veteran Basketball Conference (AVBC), dan diikuti klub-klub veteran dari negara-negara di kawasan Asia Tengara yang dikhususkan untuk Kelompok Umur (KU) 40, 50, 60 & 70 tahun.

Turnamen akbar ini juga merupakan bagian dari menyemarakkan perhelatan FIBA World Cup 2023 yang dihelat di Filipina, Jepang, dan Indonesia mulai dari Agustus-September 2023. (Z-5)