Pertamina Enduro Kembali Hadir di GP Indonesia

MEMASUKI tahun ke-2 GP Indonesia, Pertamina Lubricants dengan brand Oli Pertamina Enduro kembali hadir untuk menyemarakkan ajang balap motor bergengsi dunia yang diselenggarakan oleh Pertamina di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 13-15 Oktober nanti.

"Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 merupakan ajang balap internasional yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Kami mengambil bagian dari energi luar biasa ini dengan mengadakan berbagai aktivasi dan program yang dapat diikuti oleh pelanggan setia Pertamina Enduro," ujar VP Sales & Marketing Domestic Retail Automotive Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo dalam keterangannya, Selasa (2/10)..

Sebagai bentuk apresiasi dari sinergi yang terjalin dengan berbagai stakeholders, Pertamina Enduro mengajak lebih dari 150 mitra seperti mekanik bengkel, distributor, influencers serta konsumen segmen industri untuk merasakan "Enduro Mandalika Experience" dengan nonton bareng Pertamina Grand Prix of Indonesia. Mereka akan merasakan langsung gemuruh dan sensasi nonton aksi para pembalap dunia langsung dari Mandalika.

Baca juga: Mandalika Dipastikan Kembali Gelar Balap Moto GP di 2024

Tak hanya itu, Pertamina Enduro juga mengajak 12 pelanggan setia yang menjadi pemenang dari program Undian Berhadiah Enduro Click & Win dengan pengalaman nonton Moto-GP dengan hadiah tiket nonton dan trip ke Mandalika secara gratis.

“Program Enduro Click & Win merupakan bentuk apresiasi Pertamina Enduro kepada seluruh pelanggan setia oli Enduro sekaligus sebagai upaya membangun semangat olahraga otomotif Moto-GP. Kami merasakan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dengan total pelanggan yang mengikuti aktivasi ini mencapai lebih dari 35 ribu orang," tambah Nugroho.

Nugroho melanjutkan bahwa tak sedikit yang bermimpi bisa nonton langsung Moto-GP di Mandalika. Pertamina Lubricants berhasil mewujudkan mimpi para pelanggan ini. Salah satu pemenang program Enduro Click & Win, Joni Kustiyono tak menyangka dirinya beruntung menjadi pemenang setelah ganti oli Enduro di motor yang ia pakai sehari-hari bekerja sebagai mitra ojek online.

“Terima kasih Pertamina Lubricants sudah memberikan kesempatan bagi Saya untuk bisa nonton langsung Moto-GP di Mandalika. Tidak pernah bayangkan dapat kesana secara gratis. Ini akan menjadi momentum yang tidak akan pernah saya lupakan,” tutur Joni.

Di Mandalika, Pertamina Enduro bersama Pertamax Turbo membuka Enduro Turbo Hub berlokasi di SPBU Pertamina 54.835.08 Bypass Bandara Int. Airport dan SPBU Pertamina The Mandalika 54.835.14. Hub ini menawarkan pengalaman seru seperti games, photobooth dan ganti oli dengan promo spesial Mandalika up to 20% discount untuk produk Enduro Series.

Baca juga: Jelang GP Indonesia, Trek Sirkuit Mandalika Dicat Ulang

Selain itu, pengunjung dan juga para komunitas motor juga dapat membeli tiket nonton sekaligus berbelanja Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia. Tidak kalah unik, tahun ini, Pengunjung juga dapat membeli oli Pertamina Enduro Series langsung dari vending machine yang berada area sirkuit. Hal ini berbeda dari biasanya karena pada umumnya vending machine kerap menjual makanan dan minuman.

Bagi Masyarakat di Lombok, Pertamina Lubricants juga membuka 10 gerai Festival Ganti Oli di 10 titik bengkel dengan promo spesial dengan bundling merchandise mulai 10 – 16 Oktober 2023. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjadi bagian dari perputaran perekonomian masyarakat lokal yang diprediksi akan melonjak tinggi saat pergelaran GP Indonesia.

"Kehadiran brand oli Pertamina Enduro di Moto-GP Mandalika menjadi salah satu milestone strategi go-global dari Pertamina Lubricants dan komitmen untuk mendukung dunia olahraga otomotif di Indonesia,” tutup Nugroho. (Z-6)