Ratusan Peserta Meriahkan Turnamen Golf Tripa

PT Asuransi Tri Pakarta (Tripa) menggelar turnamen golf pada Minggu 17 September 2023 di Royale Jakarta Golf Club. Jumlah peserta mencapai 195 orang.

Acara 45th Anniversary Golf Tournament dibuka dengan pemukulan bola asap yang dilakukan Ronny Venir selaku Direktur Network & Services PT Bank Negara Indonesia Tbk dan Endang Hidayatullah selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Tri Pakarta. Kegiatan turnamen golf ini merupakan satu rangkaian dalam HUT Tripa ke-45 yang jatuh pada 21 Agustus 2023.

Terdapat 16 kategori juara dalam turnamen ini, yaitu Best Nett 1, 2, 3, di flight A, B, dan C, juara keterampilan yang terdiri dari on to the bunker, longest drive, nearest to the line, dan nearest to the pin. Selain itu, ada kategori juara khusus golfer wanita yakni Ladies Flight dan kategori juara lain yaitu Best Nett Overall serta Best Gross Overall.

Selain kategori juara di atas, para peserta memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah dengan grandprize 1 sepeda motor Honda Vario, 1 sepeda motor Scoopy, serta Garmin S62 47 mm. Sedangkan untuk hadiah Hole in One disponsori Asuransi Wahana Tata berupa Taplus BNI senilai Rp500 juta sebanyak 1 hole, Rp250 Juta sebanyak 2 hole, dan Rp150 juta sebanyak 3 hole.

"Event ini bukan hanya turnamen, melainkan sebagai sarana komunikasi bisnis antarsemua pihak yang terlibat. Kami berharap bahwa tujuan baik kami untuk mempererat tali silaturahmi dapat disambut dan diterima oleh semua pihak” ujar GC Koen Yulianto selaku Direktur Utama Tripa dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9/2023). (Z-2)