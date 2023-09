Ashfiya/Bintang Jaga Peluang Voli Pantai di Asian Games Hangzhou

TIM voli pantaii Indonesia menjaga peluang di Asian Games 2022 Hangzhou. Tim putra Mohammad Ashfiya/Bintang Akbar memenangi laga kedua Pool D yang berlangsung di Ningbo Banbianshan Beach, Rabu (20/9), dan melaju ke babak 16 besar.

Ashfiya/Bintang menekuk Kaewsai/Jongklang dari Thailand dengan kemenangan 2-1 (20-22, 21-12, 15-11). Hasil itu menjadi bekal untuk pasangan peraih emas pada SEA Games 2023 Kamboja tersebut.

"Syukur alhamdulilah hari ini kita diberi kemenangan atas Thailand. Ini sangat tipis skornya saling mengejar. Agak sedikit terseok-seok atau pun nerveos karena kita sedikit untuk try out sedangkan Thailand mungkin sering try out. Kita bersyukur diberi kemenangan semoga untuk selanjutnya lebih baik lagi," kata Ashfiya yang pada edisi Asian Games 2018 meraih perak ketika berpasangan dengan Ade Chandra Rachmawan.

Sementara itu, Danangsyah Yudistira Pribadi/Sofyan Rachman Efendi pada Pool B harus mengakui keunggulan peraih emas edisi 2018 Ahmed Tijan Janko/Cherif Younousse Samba. Pribadi/Sofyan menelan kekalahan 2-0 (12-21, 18-21) dari pasangan Qatar tersebut.

Di sektor putri, Dhita Juliana/Desi Ratnasari yang berhadapan dengan Probella/Matibag dari Filipina mendulang kemenangan 2-0. Mereka sementara memimpin perolehan poin di Pool B.

Dari cabor rowing, wakil Indonesia berlaga pada sembilan nomor. Tiga di antaranya langsung lolos ke babak final yakni men's pair (M2-), men's eight (M8+), dan women's four sculls (W4X). Adapun enam nomor lainnya bakal kembali diadu pada babak repechage Kamis (21/9) esok.

"Tiga nomor (M2-, M8+ dan W4X) langsung ke babak final karena hanya race for line. Jadi memang ada beberapa yang menjadi strategi kami menyimpan kekuatan karena para atlet rata-rata bermain dua kali di setiap nomor," kata pelatih tim rowing Indonesia, M Hadris.

"Besok ada enam nomor lagi dan kami harus berjuang di babak ulangan atau repechage," imbuhnya.

Sementara itu, tim kriket putri Indonesia Kamis (21/9) esok juga akan berjuang memperebutkan tiket ke babak semifinal. Tim kriket putri bakal melawan Pakistan di perempat final. (Z-5)