Ganda Putra Leo/Daniel Melaju ke Final Hong Kong Terbuka

PASANGAN ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin maju ke partai final Hong Kong Terbuka 2023 seusai menumbangkan wakil Taiwan Lee Yang/Wang Chi Lin dalam rubber game 13-21, 21-8, 21-13, Sabtu (16/9).

“Bersyukur Puji Tuhan kami bisa kembali lolos ke final. Kami mencoba maksimal saja di pertandingan tadi, percaya sama kemampuan kami,” kata Daniel dalam keterangan PBSI.

Walau tadi sempat kalah di gim pertama, Daniel mengatakan ia dan Leo tetap berkomunikasi, menyemangati satu sama lain dan fokus apa yang diinstruksikan pelatih.

Baca juga : Cek Jadwal Semifinal Hong Kong Terbuka 2023, Indonesia Loloskan 6 Pemain

Setelah unggul, keduanya pun berusaha untuk tidak mengendurkan tempo dan terus menekan lawan.

“Di gim pertama setelah unggul kami lengah lalu mereka bisa menekan kami. Pola yang kami terapkan pun tidak tepat,” kata Leo.

Baca juga : Jonatan Maju ke Semifinal Hong Kong Terbuka, Kado Ultah ke-26

“Kami mempelajari permainan mereka dan sudah mengantisipasi pukulan-pukulan mereka. Apa yang kami siapkan berjalan lancar di gim kedua dan ketiga,” ujar Daniel menambahkan.

Dengan kemenangan itu , maka pasangan berjuluk The Babies itu akan bertemu dengan pemenang laga antara ganda putra Indonesia lainnya, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan yang bakal menghadapi wakil Denmark Kim Astrup/Anders Rasmussen di sesi kedua semifinal Hong Kong Open 2023.

“Besok mau lawan siapa saja kami siap, namanya partai final pasti tidak mudah,” kata Daniel.

“Kami berharap The Daddies (Ahsan/Hendra) juga bisa menang nanti agar tercipta all Indonesian final di ganda putra. Sudah lama kami tidak ada all Indonesian final dan gelar dari ganda putra. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk PBSI dan Indonesia,” imbuh Leo.

Enam wakil di babak semifinal

Sementara itu, Indonesia menurunkan enam wakil di semifinal turnamen BWF Super 500 tersebut. Selain Leo/Daniel dan Hendra/Ahsan, ada Gregoria Mariska Tunjung yang sayangnya harus tertahan oleh unggulan teratas Akane Yamaguchi (Jepang) dalam drama rubber game 17-21, 25-23, 18-21.

Dari sektor ganda putri ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang menang atas Maiken Fruengaard/Sara Thygesen (Denmark) dengan skor 21-16, 23-21.

Lebih lanjut, dari sektor tunggal putra, ada Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang masing-masing akan bertemu dengan Kenta Nishimoto (Jepang) dan Ng Tze Yong (Malaysia). (Ant/Z-4)