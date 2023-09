Pertamina Bawa Official Simulator Moto GP ke Jogja

ROAD Show Moto GP The Ultimate Box Pertamina Grand Prix (GP) of Indonesia 2023 menyambangi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 14-15 September. Warga Jogja pun dapat merasakan simulasi mengendarai sepeda motor di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika.

"Cukup sulit, tapi seru," kata Anas yang mencoba mengikuti simulasi, Jumat (14/9).

Ia mengaku kesulitan menyesuaikan tarikan gas dan mengendalikan sepeda motornya agar tidak terlalu cepat ketika berada di tikungan dan bisa berada di lintasan sirkuit. Alhasil, beberapa kali Anas sempat keluar lintasan dan terjatuh.

Setelah selesai mencoba simulator tersebut, ia mengaku tidak menyangka bisa menduduki peringkat delapan dengan catatan waktu 02:53:166.

Keseruan juga dirasakan Umu. Ia mengaku tertarik mencoba menunggangi kuda besi laiknya pembalap moto GP. "Seru. Rasanya kaya balapan beneran," kata dia.

DIY menjadi kota keenam yang disambangi Road Show Moto GP The Ultimate Box

Pertamina Grand Prix (GP) of Indonesia 2023 Pertamina Grand Prix (GP) of Indonesia 2023. Pertamina mengajak warga DI Yogyakarta dan sekitarnya merasakan pengalaman menjadi pembalap MotoGP mulai ) di Jogja City Mall, pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nuhroho menyampaikan, di setiap kota pihaknya mencari 5 pemenang tiket Premium Pertamina Grandstand zona A. "Pemenang tiket adalah pengunjung yang berhasil menyelesaikan 1 lap sirkuit dengan finish tercepat di the ultimate box ini," jelas Brasto.

Pertamina sengaja membawa The Ultimate Box agar masyarakat Jogja dan sekitarnya dapat merasakan pengalaman menjadi Pembalap MotoGP. Simulator tersebut merupakan Official Simulator MotoGP yang didatangkan langsung dari Italia, negara pengagas turnamen tersebut.

"Agar sensasi balapan terasa nyata, Pengunjung juga dapat memakai baju balap yang telah kami siapkan hanya dengan menukarkan 10 poin MyPertamina," ungkap Brasto.

Sales Branch Manager Retail Rayon II Yogyakarta Pertamina Patra Niaga, I Made Mega Adi Sanjaya menambahkan, masyarakat yang ingin menonton langsung di Mandalika pada Oktober nanti dapat membeli tiket MotoGP pada event ini atau melalui aplikasi MyPertamina.

"Keuntungan yang kami berikan kepada pembeli tiket MotoGP di MyPertamina adalah bonus e-voucher di setiap transaksinya di mana e-voucher tersebut dapat digunakan untuk pembelian official merchandise, makan dan minuman di Bright Store area Sirkuit atau dapat juga untuk pembelian BBM Pertamax Series dan Dex Series," jelas Made Mega.

Sebagai apresiasi bagi para pengguna setia MyPertamina, Pertamina memberikan kesempatan para konsumen mendapat 10 tiket VIP (Royal Box) MotoGP secara gratis dengan mengikuti game Pertamax Turbo The Ultimate Experience. Caranya, mereka cukup menukarkan 10 poin MyPertamina di aplikasi MyPertamina dengan 1 lap di gamification tersebut dan user dengan kemenangan lap terbanyak maka akan menjadi pemenang.

"Pemenang tidak hanya mendapatkan tiket menonton di Royal Box VIP, tapi juga termasuk dengan transportasi dan akomodasi di Mandalika, Lombok," kata dia.

"Semakin banyak bertransaksi pembelian BBM Pertamax Series dengan aplikasi MyPertamina maka semakin banyak kesempatan anda menjadi pemenang Game Pertamax Turbo The Ultimate Experience," tambah Made Mega.

Pertamina Grand Prix (GP) of Indonesia kembali digelar tahun ini di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini pada 13-15 Oktober 2023. Ini adalah kali kedua Pertamina kembali menjadi sponsor utama turnamen di ajang balap motor bergengsi dunia ini. (Z-3)