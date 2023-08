Perbasi Kota Tangerang Gelar Pertandingan Basket Tingkat Pelajar SMA

PERSATUAN Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Tangerang menggelar pertandingan basket tingkat pelajar SMA se-Kota Tangerang bertajuk “Ganjar Challenge, Clash Of The Titans. Pemenang kompetisi nantinya akan maju bertanding dengan juara tingkat SMA Kota Tangerang Selatan.

Kompetisi ini diikuti oleh 12 tim basket terbaik se-Tangerang Raya selama 11 hari ke depan. Pembukaan Ganjar Challenge, Clash Of The Titans dilakukan turut dihadiri oleh inisiator (Network For Ganjar Presiden) NFGP yang juga politisi PDI-Perjuangan Maruarar Sirait, dan Ketua Perbasi Banten Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang.

Andri S Permana, Ketua Perbasi Kota Tangerang menyebutkan pke12 tim basket unggulan dan juara se-Tangerang Raya akan memperebutkan hadiah uang pembinaan senilai Rp 10 juta untuk juara 1, Rp 7,5 juta untuk juara II dan Rp 5 juta untuk juara III. Selain kepada pemenang, panitia memberikan hadiah Rp 10 juta kepada supporter terbaik.

"Ganjar Challenge ini merupakan tantangan buat anak-anak muda dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan yang tidak hanya jago di kandang sendiri, tapi siap bersanding dan bertanding melawan tim terbaik kota dan kabupaten lain," kata Andri dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Kamis (31/8).

Soal tema Ganjar Challenge, Andri menyatakan bahwa gelaran ini diharapkan dapat menjadi tantangan bagi anak-anak muda, sebagai atlet basket kota Tangerang untuk selalu meningkatkan kualitas dan kemampuan.

“Ini merupakan Challenge bagi tim basket tingkat SMA Kota Tangerang yang kemarin sudah berhasil menjadi juara dari 82 tim yang bertanding di turnamen Perbasi Cup 2023," ujarnya.

Maruarar Sirait menyambut baik kejuaraan basket yang dilaksanakan Perbasi Kota Tangerang, dia juga mengapresiasi sepak terjang Andri S Permana sebagai tokoh muda di Kota Tangerang. Terlebih Ia mengaku sudah cukup lama mengenal anggota DPRD Kota Tangerang tersebut.

"Saya senang mensupport kegiatan anak-anak muda yang bagus dan berkualitas, memiliki konsen terhadap olahraga yang tinggi" katanya.

Maruarar berpesan, setiap pertandingan itu harus siap menang siap kalah, jangan ada pengaturan skor harus sportif dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Di semua event olahraga Sportivitas itu harus selalu dikedepankan," ucapnya.

Ketua Perbasi Banten, Ahmed Zaki Iskandar berharap kegiatan turnamen basket ini dapat mengairahkan dunia olahraga bola basket, Termasuk ekonomi kreatif di Kota Tangerang. Dimana setiap kegiatan besar olahraga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Support Perbasi Banten adalah mendorong dan mendukung setiap pertandingan basket di provinsi Banten," katanya.

Zaki menandaskan turnamen Ini juga dalam rangka persiapan Pra-PON nanti, Kata dia Perbasi Banten akan selalu mendukung event - event lainnya di seluruh Kota/kabupaten se-Banten, guna mencari bakat atlet - atlet masa depan yang berprestasi.

"Pembinaan khusus dilakukan di masing-masing wilayah melalui tim atau klub basket maupun jalur sekolah di kota/kabupaten se- Banten," tutur Zaki. (Z-8)