Empat Pegolf Indonesia Lolos Cut Off di BNI Ciputra Golfpreneur Tournament

PEGOLF India Yuvraj Singh Sandhu dan pegolf Taiwan Ho Yu-Cheng bersaing di puncak klasemen di hari kedua BNI Ciputra Golfpreneur Tournament 2023, Kamis (24/8). Pada pertandingan yang digelar di Damai Indah Golf – BSD Course itu, mereka mengumpulkan 131 pukulan atau 13 di bawah par.

Sementara perjuangan para pegolf Indonesia juga layak dipuji. Sebanyak empat pegolf tuan rumah tercatat lolos cut off.

“Beruntung putter saya mulai tajam lebih awal pagi ini dan saya bisa membuat dua birdie dalam dua hole pertama. Saya pikir kedua birdie itu menciptakan momentum di sembilan hole pertama. Sebelum tahu skor saya 6-under di sembilan hole pertama, saya sebenarnya malah tidak tahu skor saya, dan ini hal yang bagus karena membantu saya lebih fokus pada permainan,” kata Yuvraj selepas pertandingan.

Dia mengaku seiring bertambahnya dirinya membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pemanasan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap performanya. Pada sembilan hole terahir, Yuvraj berusaha melakukan swing yang sama dan selalu menempatkan bola di fairway.

“Posisi pin di green ada di tempat-tempat yang cukup menantang, dan skor Anda bisa runyam hanya dengan satu pukulan dan kehilangan beberapa pukulan. Jadi, Anda mesti benar-benar fokus,” kata dia.

Pada bagian lain Ho Yu-Cheng mencetak eagle di hole 18. “Ketika sampai di tee box 18 itu saya hanya ingin melakukan pukulan tee yang yang cukup lurus, yang ternyata bisa saya wujudkan karena bolanya ada di tengah fairway. Lalu, pada pukulan kedua menyisakan sekitar 186 meter dan agak melawan angin. Saya menggunakan 5-iron dan berhasil memukul bola hingga tersisa 1,8 meter dari lubang,” jelasnya.

Sementara itu, empat pemain Indonesia yang lolos cut off adalah Danny Masrin, George Gandranata, Syukrizal, dan Peter Gunawan. Hanya para pemain yang maksimal bermain dengan total 142 pukulan atau 2 di bawah par yang berhasil lolos cut off.

Danny menempati posisi T10 dengan 137 pukulan atau 7 di bawah par, George dan Syukrizal di posisi T18 dengan masing-masing 139 pukulan atau 5 di bawah par, Peter yang merupakan pegolf binaan Ciputra Golfpreneur Foundation menempati posisi T39 dengan 142 pukulan atau 2 di bawah par.

Danny cukup puas terhadap permainannya selama dua hari di turnamen Asian Development Tour (ADT) berhadiah total US$ 125.000 ini. Walaupun harus menghadapi beberapa tantangan, dia dapat menyelesaikan permainan dengan baik.

“Birdie di hole terakhir, yaitu hole 9 membuat semuanya jadi terasa lebih baik. Walaupun sempat masuk bunker, tapi masih bisa membuat birdie di hole 9. Rasanya senang sekali. Apalagi di hole 8 tadi putt birdie saya meleset dari jarak kurang dari semeteran saja,” jelas Danny.

Syukrizal yang ikut memperkuat tim nasional Indonesia saat masih menjadi pemain amatir berharap bisa masuk 10 Besar di BNI Ciputra Golpreneur Tournament 2023. Walau sempat out of of bound, dia dapat mengembalikan permainannya hingga akhir pertandingan. Dia membuat 3 birdie dan satu eagle di hole 8.

Pegolf asal Aceh itu mengaku sangat suka bermain di Damai Indah Golf – BSD Course. Menurutnya, lapangan yang didesain oleh Jack Nicklaus ini sangat menyenangkan dan menantang.

“Lapangan ini tidak susah dan juga tidak mudah. Untuk saya tantangan terbesar ada di hole 11, rasanya tidak mudah untuk menaklukannya,” kata Syukrizal. (RO/A-1)