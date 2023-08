Diisi Pemain Muda, AS Bidik Juara Piala Dunia Basket FIBA 2023

Tim muda Amerika Serikat (AS) bersiap memulai kompetisi Piala Dunia Basket FIBA 2023 yang diselenggarakan di Filipina, Indonesia, dan Jepang. Tim AS datang sebagai favorit juara.

Negeri Paman Sam terakhir kali membawa pulang trofi Naismith pada edisi 2014. Pelatih Golden State Warriors, Steve Kerr, ditunjuk untuk memimpin skuad AS.

Kerr sempat membantu tim pelatih Gregg Popovich di Piala Dunia FIBA 2019. Dua tahun kemudian Kerr juga menjadi tim pelatih Popovich pada Olimpiade Tokyo ketika AS meraih medali emas.

Pada edisi Piala Dunia 2023 ini, Kerr dalam misi penebusan empat tahun lalu ketika AS mencatatkan hasil buruk, dengan hanya finis di urutan ketujuh.

AS tergabung bersama Yunani, Selandia Baru, dan Yordania di Grup C yang akan bertanding di Manila.

Kerr mengakui skuad AS kali ini minim pengalaman internasional. Namun, mereka tampil gemilang dan masuk jajaran NBA All-Stars. Para pemain muda itu meliputi Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Brandon Ingram, Jaren Jackson dan Paolo Banchero dari Orlando Magic yang juga Rookie of the Year NBA 2023.

"Edwards tidak perlu diragukan lagi. Ia adalah orang yang tepat," ucap Kerr.

Edwards, yang yang bermain untuk Minnesota Timberwolves, tampil impresif dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia. Dia menorehkan 34 poin ketika AS menang 99-91 dalam laga uji melawan Jerman.

Oleh karena itu, Kerr tidak ambil pusing walau di skuadnya tidak ada satu pun yang memiliki pengalaman di Piala Dunia atau Olimpiade. Dia yakin para roster muda punya rasa lapar yang besar untuk merebut gelar dari tangan juara bertahan Spanyol.

"Jika Anda berpikir tentang bola basket AS selama bertahun-tahun, banyak pemain muda yang melakukan lompatan di Piala Dunia, Olimpiade, dan bagi saya rasanya Edwards juga melakukan lompatan itu,” tandasnya. (AFP/Z-11)