Empat Wakil Indonesia Berlaga di Hari Kedua Kejuaraan Dunia BWF 2023

Sebanyak empat wakil Timnas Bulu Tangkis Indonesia akan meramaikan laga hari kedua Kejuaraan Dunia BWF 2023 yang berlangsung di Copenhagen, Denmark, Selasa (22/8).

Keempat wakil tersebut ialah Chico Aura Dwi Wardoyo (tunggal putra), Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), serta dua ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Chico mengaku telah menyiapkan strategi dan kondisi untuk bisa tampil apik melawan Prannoy HS dari India. Menurutnya, lawan yang akan dihadapi memiliki pengalaman dan teknik pukulan yang baik.

"Terakhir kali bertemun saya kalah rubber game di Kejuaraan Badminton Asia di Dubai, Mei lalu. Saya harus menyiapkan kondisi dengan baik. Juga strategi permainannya," kata Chico melalui keterangan resmi PP PBSI, Selasa.

Sementara itu, Putri KW menghadapi lawan berat. Pebulu tangkis asal Serang, Banten, itu akan melawan unggulan kelima He Bing Jiao asal Tiongkok.

Dalam rekor pertemuan, kedua pemain itu sudah bersua dua kali. Putri belum pernah mengemas satu pun kemenangan.

"Di babak kedua saya akan melawan He Bing Jiao. Saya harus bermain lebih semangat. Dia punya kelebihan pengalaman yang lebih banyak. Dia juga tidak gampang mati sendiri," tutur Putri.

Berikut jadwal pertandingan hari kedua Kejuaraan Dunia BWF 2023 yang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB:

Ganda campuran

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)

- Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Robin Tabeling/Selena Piek (Belanda)



Tunggal putra

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Prannoy HS (India)

Tunggal putri

- Putri Kusuma Wardani vs He Bing Jiao (China) (Z-11)