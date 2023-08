Cedera, Cilic dan Shapovalov Mundur dari AS Terbuka

PETENIS Kroasia Marin Cilic, juara Amerika Serikat (AS) Terbuka 2014, dan petenis Kanada Denis Shapovalov memutuskan mundur dari turnamen Grand Slam itu.

Kedua pemain itu absen dari Flushing Meadows karena cedera lutut.

Cilic, yang merupakan semifinalis Prancis Terbuka tahun lalu, sempat mencapai peringkat tiga dunia.

Namun, peringkatnya melorot ke 121 dunia dan baru bermain dua kali pada tahun ini, yang teranyar tersingkir di putaran pertama di Umag, bulan lalu.

AFP/SEBASTIEN BOZON--Petenis Kanada Denis Shapovalov

Adapun Shapovalov, yang berperingkat 22 dunia, memenangkan satu-satunya gelar ATP-nya di Stockholm pada 2019. Dia sudah tidak bermain sejak mencapai babak 16 besar Wimbledon, bulan lalu.

"Bekerja sekuat tenaga agar pulih 100% untuk AS Terbuka. Lutut saya ternyata butuh waktu lebih lama untuk pulih sehingga saya harus mengundurkan diri," ungkap Shapovalov lewat media sosial.

Petenis Korea Selatan (AS) peringkat 107 dunia Kwon Soon Woo, yang memenangkan gelar ATP keduanya di Adelaide, Januari lalu, dan petenis Hongaria Attila Balazs menggantikan posisi Cilic dan Shapovalov di AS Terbuka. (AFP/Z-1)