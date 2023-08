Para Kroser Tertantang Taklukkan Lintasan di Magelang

HARI pertama ajang balap motokros Trial Game Dirt 2023 seri keempat di Sirkuit Lapangan Sedan, Bagongan, Magelang, Jumat (11/8), berlangsung ketat. Terdapat tiga kelas yang melakukan race hari ini, yaitu Free For All (FFA) Open, Campuran Open, dan Campuran Non Seeded.

Sejak dimulainya lomba pada sore hari puluhan kroser berusaha keras beradaptasi dan menaklukan lintasan demi meraih catatan waktu tercepat. Tingkat kesulitan yang dihadirkan Trial Game Dirt di Magelang memang bukan main-main. Pasalnya lintasan sepanjang 800 meter ini total memiliki 25 obstacle yang harus ditaklukan tiap crosser, mulai dari double car jump, giant table top, titian kobra, hingga double jump kurma royal.

Di kelas utama FFA Open, pebalap Ivan Harry Nugroho akhirnya berhasil menjadi yang tercepat dengan total catatan waktu di Heat 1 dan Heat 2 yaitu 03:24.144.

Pembalap asal Solo ini mengungguli Asep Lukman di posisi kedua dengan total waktu 03:24.583. Posisi ketiga Lantian Juan dengan total waktu 03:26.831.

Sementara di kelas Campuran Open, Lantian Juan berhasil meraih total waktu tercepat di Heat 1 dan Heat 2 yaitu 03:30.970. Pembalap Asep Lukman kembali harus puas berada di posisi kedua dengan total waktu 03:33.856. Sedangkan di posisi ketiga crosser asal Tulungagung Savona Oky mencatatkan total waktu 03:35.623.

Terakhir di kelas Campuran Non Seeded, best time tercepat diraih oleh kroser Edi Arianto dengan 01:41.513. Diikuti oleh Rivaldi Julian dengan best time 01:43.571. Aksa Firma menduduki posisi ketiga dengan best time 01:47.345.

Kerasnya persaingan dan sulitnya lintasan di Magelang diakui oleh Raffi Ade. Pembalap bernomor start 46 ini sempat mengalami kendala saat memacu motornya di heat 1 hingga membuat catatan waktunya melorot. Meski begitu ia bertekad untuk memperbaiki dan meraih hasil lebih baik.

“Lintasan di Lapangan Sedan ini karakternya cukup sempit dan berdebu jadi harus berhati-hati, karena debunya membuat jadi licin,” sebut Raffi Ade.

“Trial Game Dirt menjadi tantangan tersendiri untuk saya, karena lokasi yang berbeda setiap serinya sehingga harus menyesuaikan dengan baik dengan lintasannya. Tadi di Heat 1 saya hasilnya belum maksimal karena terkendala rem belakang yang blong. Semoga di Heat selanjutnya bisa meraih hasil yang lebih baik,” ia menambahkan.

Sementara itu Pemimpin Lomba Jim Sudaryanto mengatakan, putaran keempat Trial Game Dirt 2023 di Magelang mendapat sambutan positif dari para kroser lokal yang cukup ramai peminatnya. Total jumlah peserta pada seri keempat di Magelang ini berjumlah 55 starter dari total empat kelas yang diperlombakan.

“Magelang antusias penontonnya cukup bagus, diliat dari beberapa event yang kami selenggarakan di sekitar Magelang, cukup ramai peminatnya. Banyak pembalap juga berasal dari Magelang dan sekitarnya. Harapannya tentu Trial Game Dirt bisa semakin diramaikan pembalap dan ini bisa menjadi ajang panen prestasi serta latihan menuju ajang lainnya,” ungkap Jim.

Lebih lanjut Jim memprediksi jalannya race akan semakin kompetitif esok hari. Sejumlah nama pebalap, mulai dari Lantian Juan, M Excel, dan Asep Lukman, diperkirakan punya kans besar untuk meraih poin maksimal di Magelang dan mengamankan peluang juara umum hingga seri terakhir.

“Sejauh ini tiga nama itu cukup mendominasi di dua kelas utama, FFA Open dan Campuran Open, dan punya peluang untuk jadi juara umum,” tandas Jim.

Trial Game Dirt 2023 di Magelang masih akan berlanjut Sabtu (12/8). Para rider di dua kelas utama yaitu FFA Open dan Campuran Open wajib menuntaskan balapan Heat 3 dan Heat 4. Pembalap dengan akumulasi waktu tercepat dan ketepatan menaklukan rintanganlah yang berhak dinobatkan menjadi juara Trial Game Dirt di Magelang.

Untuk diketahui, rangkaian Trial Game Dirt 2023 yang diselenggarakan oleh 76Rider ini direncanakan berlangsung enam seri. Usai Magelang, rangkaian akan berlanjut ke Mojokerto (22-23 September), dan seri pamungkas di Nganjuk (13-14 Oktober). Para crosser akan mengumpulkan poin dari seri pertama hingga keenam untuk mendapatkan gelar Juara Umum Trial Game Dirt 2023. (RO/R-1)