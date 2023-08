Timnas FIFA Online dan Street Fighter V akan TC di Luar Negeri

TIMNAS esport Indonesia untuk nomor FIFA Online dan Street Fighter V bakal menjalani training camp (TC) di luar negeri untuk mempersiapkan diri menghadapi Asian Games Hangzhou, September mendatang.

FIFA Online 4 akan menjalani TC ke Thailand selama satu bulan setelah melakukan pelatnas di Jakarta dan latih tanding pada perhelatan Road to Asian Games (RDAG) 2022 di Seoul, Korea Selatan.

Dalam ajang yang digelar pada 2-6 Agustus tersebut, atlet esport FIFA Online Mohammad Ega Rahmaditya meraih dua kali menang dan dua kali kalah dalam empat pertandingan yang dilakoni.

Menurut pelatih kepala timnas esport Indonesia Richard Permana, saat ini, tim FIFA Online 4 sedang dalam masa pemulihan pascapertandingan, dan segera kembali ke pelatnas sembari bersiap untuk TC selama satu bulan.

"Kenapa kita pilih Thailand itu karena yang terkuat di region ini, dan ternyata terbukti waktu di test event kemarin Thailand peringkat satu. Jadi, satu bulan ke depan bakal sangat penting sekali untuk seorang Ega," kata Richard, Rabu (9/8).

Untuk nomor Street Fighter V, Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) berencana mengirim wakilnya untuk TC ke Tokyo, Jepang. Saat ini, sang atlet dan pelatih masih berada di Pelatnas untuk latih tanding bersama komunitas.

"Kita berharap kita dapat momentum sangat bagus ketika kita bisa training camp ke Jepang karena gimnya itu Street Fighter V, sedangkan saat ini mainnya itu di Street Fighter VI, jadi ada teman-teman pro player dari luar negeri kita minta bantuan untuk sparring partner Street Fighter V juga mereka langsung menolak," ujar Richard.

Asian Games Hangzhou, yang akan berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober, mempertandingkan tujuh nomor cabang olahraga esport, yaitu Arena of Valor (AoV) Asian Games version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms, EA Sports FIFA, League of Legends (LoL), PUBG Mobile Asian Games version, dan Street Fighter V: Champion Edition.

Indonesia akan berpartisipasi di empat nomor, yaitu PUBG Mobile Asian Games, DOTA 2, FIFA Online, dan Street Fighter V. (Ant/Z-1)