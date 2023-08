230 Pelari Tergabung 46 Group Ikuti Lomba 'The Under Armour Relay'

SETELAH persiapan yang matang, maka pada Minggu (6/8) telah diselenggarakan sebuah kompetisi lari unik yang pertama dari Under Armour Indonesia bertajuk 'The Under Armour Relay' di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dengan total 230 orang peserta yang tergabung ke dalam 46 grup telah menyelesaikan lomba lari ini, Para peserta sudah berkumpul dan melakukan proses registrasi ulang dan mengambil race pack yang telah disiapkan oleh Under Armour Indonesia untuk digunakan selama lomba.

Para pelari dari tiap tim diwajibkan untuk lari sejauh 1 km dalam track lari di dalam Stadion Madya Gelora Bung Karno secara bergantian, dan tim dengan akumulasi catatan waktu terbaik akan keluar sebagai pemenang.

Baca juga: 3.500 Pelari Ramaikan BAF Lions Run 2023



Setelah tiga heat ditempuh oleh para pelari untuk mendapatkan catatan waktu terbaik, maka panitia mengumumkan para pemenang untuk kompetisi kali ini:

Juara pertama diraih tim Prakasa Atletik yang mendapatkan lima pasang sepatu Under Armour dan voucher belanja Under Armour Indonesia sebesar Rp 10 juta.

Juara kedua diraih FMM Runners yang mendapatkan voucher belanja Under Armour Indonesia Rp 7,5 juta. Juara ketiga diraih CFJ Running Team yamh mendapatkan voucher belanja Under Armour Indonesia sebesar Rp 5 juta.

Baca juga: Jelang Hari Sumpah Pemuda, 10 Ribu Peserta Diundang Ikut Serta Milo Activ Indonesia Race

Juara keempat diraih Rajawali yang mendapatkan voucher belanja Under Armour Indonesia sebesar Rp 2,5 jut, sedangkan juara kelima diraih Under Pressure yang mendapatkan voucher belanja Under Armour Indonesia sebesar Rp1,5 juta.

“Kami berterima kasih kepada semua peserta yang sudah ikut serta dalam kompetisi ini, bagi kami semua adalah juara. Karena telah berhasil melawan diri sendiri dan mampu menyelesaikan kompetisi ini secara beregu," kata Yudhistira Soelaeman, Marketing Communication Manager, Under Armour Indonesia.

"Nantikan event kompetisi olahraga dari Under Armour Indonesia lainnya,” ucap Yudhistira.

Kompetisi Lari Estafet Under Armour

Selain itu, kompetisi lari estafet pertama dari Under Armour Indonesia ini juga turut dihadiri oleh beberapa Brand Ambassador Under Armour dan juga Friends of Brand Under Armour Indonesia seperti Jason Julius dan Ulfa Silviana.

Baca juga: Pocari Sweat Run Indonesia ke-10 Diikuti 27 Ribu Pelari

Under Armour terus berkomitmen untuk menjadi brand olahraga premium terdepan yang mendorong masyarakat untuk aktif bergerak, beraktivitas, dan berolahraga dengan mengadakan berbagai kegiatan kompetisi olahraga terbaik.

“Saya rasa kompetisi seperti ini harus terus dilakukan oleh brand sport seperti Under Armour ini, karena hal ini bisa memotivasi para pecinta olahraga, dan bahkan orang-orang yang belum mulai berolahraga untuk mulai bergerak dan beraktivitas,” tutup Ulfa Silviana, Atlet lari sprint Indonesia dan Brand Ambassador Under Armour Indonesia. (RO/S-4)