Mainn Gandaria Dipercaya Jadi Venue LA Streetball 2023

KEUNGGULAN kualitas sport complex Maiin Gandaria membuatnya dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan turnamen bola basket ternama LA Streetball 2023.

“Triyasa Propertindo membangun Maiin Gandaria dengan kualitas material unggul sehingga menjadikannya destinasi fasilitas olah raga pilihan bagi berbagai pihak, termasuk rangkaian turnamen LA Streetball 2023,” jelas Direktur PT Triyasa Propertindo (Triyasa) Sigit Priambodo pada pembukaan LA Streetball 2023 di Maiin Gandaria, Jakarta, Sabtu (5/8).

LA Streetball 2023 bertajuk Hoop for The Hood merupakan event turnamen bola basket bergenre streetball yang digelar Mahaka Sport Marketing. Event ini memadukan berbagai program seperti kompetisi bola basket 3x3, street dance competition, rap battle, dan street art & game of flat.

"Event ini juga menggelar program corporate social responsibility berupa revamp court blackboard dan rim di 4 lapangan bola basket di berbagai kota," kata Sigit.

Adapun Maiin Gandaria berlokasi di Jalan Ciputat Raya No 2A Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan.

Maiin Gandaria merupakan fasilitas berkonsep sport complex dan ecopark mini yang dibangun di atas lahan seluas 5.000 m2.

Fasilitas tersebut milik PT Pastika Nirmala (Pastika) dan dikembangkan serta dikelola Triyasa, anak usaha PT Mahadana Dasha Utama (MahaDasha) yang bergerak di lini bisnis properti.

Selain lapangan basket, mini soccer, dan ruang terbuka hijau, Maiin Gandaria pun dilengkapi fasilitas area F&B, musala, toilet dan shower room, free wifi, serta area parkir motor dan mobil.

Dengan fasilitas dan kualitas tersebut, Sigit berharap Maiin Gandaria bisa terus menfasilitasi berbagai event olahraga berskala besar seperti LA Streetball 2023.

“Tidak hanya itu, Maiin Gandaria juga dapat menjadi destinasi pilihan bagi berbagai event corporate seperti gathering dan sebagainya,” tutup Sigit. (RO/S-2)