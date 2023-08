Anthony Davis Pecahkan Rekor Bayaran Termahal NBA

BINTANG NBA Anthony Davis memecahkan rekor bayaran termahal sepanjang sejarah dengan menandatangani kontrak baru selama tiga tahun dengan LA Lakers senilai US$ 186 juta atau Rp2,8 triliun.

Dengan nilai rata-rata US$ 62 juta per musim, perpanjangan tersebut menjadi perjanjian tahunan terkaya dalam sejarah liga.

Angka itu melampaui rata-rata US$ 60,8 juta per musim yang diperoleh sayap Boston Celtics Jaylen Brown bulan lalu yang dikontrak lima tahun senilai US$ 304 juta.

Pebasket berusia 30 tahun itu mencetak rata-rata mencetak rata-rata 25,9 poin, 12,5 rebound, dan 2,6 assist dalam 56% tembakan musim lalu dan yang terbaik dalam kariernya.

Davis yang membantu Lakers memenangkan juara NBA 2020 bersama LeBron James, adalah faktor kunci dalam perjalanan Lakers ke final Wilayah Barat musim lalu. Namun, mereka saat itu disingkirkan oleh Denver yang akhirnya menjadi juara. (AFP/Z-4)