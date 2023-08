PLN Insurance Bayar Klaim Hole in One Senilai Rp895 Juta

PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance) kembali melakukan pembayaran klaim hole in one berupa 1 unit kendaraan Lexus UX 200 senilai Rp895 juta kepada pemenang hole in one di ECCO Tournament 2023. Adalah Edy Basri yang berhasil mencetak prestasi itu. Edy berhasil mendapatkan hole in one pada hole 3 par 3 West Course di Gunung Geulis Country Club, Jawa Barat.

“PLN Insurance terus berkomitmen dalam melakukan pembayaran klaim. Seperti yang sudah-sudah pembayaran klaim hole in one kami lakukan dalam 1-2 hari kerja, apabila pembayaran premi dan seluruh persyaratan dokumen yang diperlukan sudah lengkap,” ujar Kemas Achmad Yani Aziz, Direktur Pemasaran PLN Insurance saat seremoni penyerahan klaim pada Kamis (3/8).

“PLN Insurance merupakan unit usaha dari PLN grup yang dimiliki oleh Dapen PLN secara mayoritas. Selain menangani bisnis-bisnis dari grup kami sendiri, kami juga banyak menangani di luar PLN itu sendiri. Di antaranya cover asuransi untuk hole in one seperti hari ini,” lanjut Yani.

“Kita harapkan PLN Insurance terus bisa berkontribusi terhadap industri asuransi nasional, dan memberikan layanan yang terbaik nasabah-nasabah yang menjadi pelanggan PLN Insurance,” tutup Yani.

Adapun Edy mencetak hole in one pada Kamis (27/7). Pemberian hadiah sejatinya sudah bisa dilakukan pada Senin (31/7), namun karena kesibukan, Edy baru bisa menerimanya pada Kamis ini.

“Kami atas nama penyelenggara Turnamen Golf ECCO Tournament 2023, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PLN Insurance atas kerja sama dan apresiasi yang luar biasa serta respon cepat dalam menindaklanjuti klaim asuransi ini. Semoga kerjasama yang terjalin selama ini dapat terus berlangsung ke depannya,” ujar Adit, mewakili Leonian Golf Indonesia selaku penyelenggara turnamen.

“PLN Insurance tidak bertele-tele dalam pelayanannya, respon yang cepat dari proses awal sejak hole in one terjadi, tidak ada kendala sama sekali ketika mengajukan klaim asuransi ini. Tidak ada keraguan bagi kami sedikit pun setiap kali bekerjasama dengan PLN Insurance dalam beberapa event yang kami selenggarakan. PLN Insurance memang pantas untuk jadi pilihan. Sekali lagi terima kasih,” ujar Adit.

Sementara Edy mengatakan dirinya sangat bersyukur atas raihan hole in one yang didapatnya. Menurut Edy, dia belum terlalu lama sebetulnya bermain golf atau baru sekitar 2-3 tahun terakhir.

"Tak menyangka bisa dapat hole in one karena tidak firasat apa-apa sebelum saya melakukan pukulan tersebut. Terima kasih Leonian Golf Indonesia yang sudah menyelenggarakan turnamen tersebut. Terima kasih juga kepada PLN Insurance karena proses klaim yang sangat cepat ,” ujar Edy. (Golftime/Z-6)