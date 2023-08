Venus Williams Dapat Wild Card untuk Tampil di Cininnati Masters

JUARA turnamen major tujuh kali Venus Williams memulai jadwal lapangan keras musim panas menjelang Amerika Serikat (AS) Terbuka dengan mendapatkan wild card undian utama untuk tampil di Western and Southern Open Cincinnati, Ohio, AS.

Bergabungnya Williams ke daftar pemain Cincinnati Masters, yang akan dimulai pada 14 Agustus, berarti mantan petenis nomor satu dunia itu akan bermain dalam tiga turnamen besar seri AS Terbuka.

Dikutip dari laman resmi WTA, Rabu (2/8), Williams juga mendapatkan wild card untuk berkompetisi do Omnium Banque Nationale di Montreal, Kanada dan AS Terbuka. Montreal atau Kanasa Terbuka merupakan turnamen WTA 1000 pertama setelah musim tanah liat, yang akan dimulai pada 7 Agustus.

Baca juga: Svitolina Kembali Tolak Jabat Tangan Azarenka

Kehadirannya di Cincinnati Masters kali ini merupakan penampilan tunggal Williams ke-10 dan akan menjadi yang ke-12 di Montreal.

Petenis AS berusia 43 tahun itu membukukan hasil terbaiknya di Montreal pada 2014 ketika ia mengalahkan saudara perempuannya Serena untuk melaju ke final. Sementara, hasil terbaiknya di Cincinnati dengan tembus ke semifinal pada 2012.

Baca juga: Berhasil Capai Final Hamburg Terbuka, Akugue Mengaku Terinpirasi oleh Naomi Osaka

Pemenang 49 gelar tunggal, Williams, akan tiba di lapangan keras setelah tampil di lapangan rumput, mencakup kemenangan atas Camila Giorgi di Birmingham, pertarungan tiga set melawan Jelena Ostapenko dan penampilan ke-24 di Wimbledon. (Ant/Z-1)