Brand Sportwear Premium On, Resmi Hadir di Indonesia

On, brand sportwear premium dari Swiss hadir di Indonesia dan memperkenalkan Pop-Up Store pertamanya di ASHTA District 8 Ground Level Unit G19, Jakarta. Peluncuran dengan konsep Pop-Up Store yang menarik ini menandai langkah signifikan On untuk memperluas jejaknya di Asia Tenggara dan menghadirkan pengalaman “running On clouds” yang revolusioner bagi para pelari Indonesia.

Baca juga : Influencer Kebugaran Justyn Vicky Meninggal Tertimpa Barbell

On telah diakui dan memiliki reputasi global untuk teknologi mutakhir yang menggabungkan performa dan style yang membantu pelari mencapai prestasi terbaiknya. Dengan CloudTec yaitu sistem cushioning yang telah dipatenkan, On memberikan sensasi berlari layaknya “running On clouds” bagi pelari dari semua level lari.

“Kami bangga bisa menghadirkan On ke Indonesia dan memperkenalkan produk inovatif kami kepada komunitas lari yang ada di Indonesia. Untuk memperkenalkan On, kami menghadirkan On Pop-Up Store yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi pelari dan merepresentasikan komitmen kami terhadap revolusi sensasi berlari. Pop-Up Store ini terinspirasi oleh pemandangan Pegunungan Alpen Swiss, tempat kelahiran On, yang menakjubkan,” kata Brand Manager On Indonesia, Marsha Sondakh kepada awak media di Store On pertama di ASHTA Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

“Di On Pop-Up Store, para penggemar lari dan pengagum merek ini dapat mengeksplorasi dan merasakan perpaduan antara alam dan teknologi yang menjadikan On sebagai pemimpin global dalam inovasi di bidang olahraga. Jangan lewatkan kesempatan eksklusif ini untuk menemukan koleksi terbaru dan rasakan masa depan lari,” sambungnya.

On Pop-Up Store menghadirkan suasana pegunungan Alpen Swiss melalui terarium interaktif yang memadukan tanah, batu, dan baja secara cermat. Konsep unik ini mengajak para pelari terhubung dengan pemandangan dan energi alam yang memperkuat brand On. Organik dan presisi, desain On Pop-Up Store secara harmonis menyandingkan elemen yang terbentuk secara alami dengan baja ramping, menghasilkan interaksi visual yang membangkitkan energi dan kontras yang kuat dalam satu ruang. Konsep ini juga merepresentasikan komitmen On yang menggabungkan desain terinspirasi alam dengan teknologi mutakhir dimana ini berarti desain sepatu On telah mendefinisikan ulang antara performa dan style.

On Running merupakan brand sportwear dari Swiss yang merevolusi sensasi berlari dengan memberdayakan semua orang untuk berlari layaknya berlari di atas awan. On menghadirkan inovasi yang mendobrak industri alas kaki, pakaian, dan aksesori premium untuk aktivitas yang membutuhkan performa tinggi seperti berlari, aktivitas luar ruang, maupun aktivitas sehari-hari. On telah diakui oleh banyak penggunanya dalam banyak hal seperti inovasi CloudTec, desain yang terkonsep dan terobosan dalam membesarkan industri sportwear. Hal tersebut menarik pengguna dan membentuk global fan base yang kuat. Kehadiran On mampu menginspirasi penggunanya untuk bereksplorasi, berani mencoba hal baru dan bermimpi lebih tinggi. (B-4)