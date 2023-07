Langkah Alwi Farhan Terhenti di Semifinal

TUNGGAL putra Indonesia Alwi Farhan terganjal di babak semifinal Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2023. Di babak empat besar, Alwi harus mengakui keunggulan wakil Tiongkok, Hu Zhe An.

Pada laga yang digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (15/7) , Alwi menyerah dua gim langsung 17-21, 13-21.

Alwi mengakui frustasi saat tidak bisa mengembangkan bentuk permainan terbaik. Ketika tertekan ia merasa banyak membuat kesalahan sehingga memberikan poin mudah buat lawan.

"Pada laga ini pola permainan saya tidak berjalan. Saat saya menyerang langsung, serangan saya bisa dipatahkan sehingga membuat saya frustasi. Pada laga ini saya juga bermain dengan terburu-buru karena terbawa emosi lawan," ungkap Alwi.

Alwi sejatinya punya rekor apik bertemu Hu Zhe An pada nomor beregu. Di babak fase Grup A, runner up Osaka International Challenge 2023 itu mampu menyumbangkan poin buat Indonesia mengalahkan Hu Zhe An 21-19, 21-11.

"Saya melihat kondisi bermain di nomor beregu dan perorangan berbeda. Saya melihat lawan lebih siap, dan terlihat berbeda dengan saat di pertandingan nomor beregu," ujar Alwi.

Setelah ini, Alwi dipersiapkan untuk turnamen yang lebih besar lagi di level junior yakni pada ajang Kejuaraan Junior Dunia BWF yang berlangsung di Amerika Serikat pada 24 September mendatang.

"Ke depannya saya harus membenahi beberapa kekurangan lagi, mulai dari fisik, tenaga, dan fokus di lapangan," pungkas Alwi.(Z-4)