Gandeng IFBB, Evolene Gelar Kejuaraan Binaraga Internasional di GBK

EVOLENE, brand suplemen fitness asal Indonesia kembali membawa kabar menggembirakan dengan menghadirkan Evolene Indonesia Championship 2023.

Evolene Indonesia Championship (EIC) 2023 ialah kejuaran binaraga terbuka pertama bertaraf internasional di Indonesia hasil buah kolaborasi Evolene dan National Physique Committee (NPC) International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) Pro League.

Setelah beberapa kali kompetisi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan mengirimkan para atlet berprestasinya, Evolene tidak berhenti menunjukkan eksistensinya di dunia olahraga binaraga.

Sebelumnya, para atlet yang didukung Evolene telah membawa pulang 10 medali emas dari Singapore dan turut bertanding di kejuaran Olympia.

Dukungan dan apresiasi dari segala pihak datang untuk Evolene dan para atlet, termasuk dari Kementerian Pariwista dan Ekonomi Kreatuf (Kemenparekraf) RI.

“Keprihatinan kami terhadap atlet fitnes dan bodybuilding indonesia yang punya banyak potensi namun tidak bisa menunjukkan prestasinya hingga kancah internasional, membuat kami akhirnya berdiskusi untuk membuat pertandingan IFBB Pro pertama di Indonesia,” kata James Stokes, NPC IFBB Pro Promotor dalam keterangan, Minggu (9/7).

Mimpi Lahirkan 1.000 Atlet Binaraga di Tanah Air

Evolene Indonesia Championship (EIC) 2023, mempunyai mimpi untuk melahirkan 1.000 atlet binaraga Indonesia yang dapat bertanding di kancah internasional.

Evolene, dengan didukung oleh NPC IFBB Pro League, Kemenparekraf, Protan, dan Global Classics, turut berharap EIC bisa memfasilitasi atlet Indonesia untuk bisa berprestasi dan go internasional.

Gelaran EIC 2023, Bukan Kompetisi Semata

Berbeda dari kompetisi Indonesia lainnya, EIC 2023 menawarkan atlet memiliki jenjang karpir langsung ke Olympia (kejuaran binaraga dunia).

Para pemenang EIC akan difasilitasi kontrak senilai Rp63 juta, dukungan fasilitas kompetisi di luar negeri, diangkat menjadi atlet Evolene yang sekaligus tergabung dalam federasi NPC IFBB Pro League, dan hadiah menarik sepeda motor Yamaha XSR 150cc.

“Kami mengangkat tema "National Underdog Heroes Your First Step to Becoming an Internasional". Di mana kami sangat mendukung atlet indonesia dapat mewujudkan mimpi go internasional dengan prestasinya,” ujar Christian Dicky Founder of Evolene Indonesia.

Para peserta yang merupakan atlet binaraga asal Indonesia maupun mancanegara mendapatkan penilaian langsung dari para NPC IFBB Pro League Judges, pada Minggu, 9 Juli 2023, bertempat di Basket Hall Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Kejuaran dibuka untuk siapa saja yang memiliki badan atletis dan memiliki semangat menjadi profesional atlet bodybuilding.

Para peserta difasilitasi dengan pemberian kaos olahraga dari EIC, protein bar, shaker, dan pastinya Evolene product.

“Melihat perkembangan luar biasa pesat pada cabang olahraga ini, yang walaupun masih sangat awam di Indonesia, di mana baru 1,8% dari masyarakat kita yang menekuni fitnes," kata Christian Dicky Founder of Evolene Indonesia

"Evolene terus percaya dan berupaya untuk membantu masyarakat indonesia membangun badan ideal dan memenuhi hidup sehat melalui nutrisi berkualitas,” imbuh Christian.

Melihat kondisi tersebut, Evolene bermaksud untuk terus memperkenalkan dan menyebarkan semangat berolahraga dan membangun badan ideal untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Hal menarik dari EIC 2023 juga ditujukan untuk mencari atlet fitness influencer untuk dapat menjadi contoh memberikan wawasan baru dan lebih mendalam dari ahlinya. (RO/S-4)