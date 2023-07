Family Fun Run Jakarta Garden City-iRace Indonesia Diikuti 2.000 Peserta

JAKARTA Garden City bekerjasama dengan iRace Indonesia menggelar Family Fun Run bertema Back to 80's, Minggu (9/7). Acara ini diikuti lebih dari 2000 peserta dengan start awal dari Food Garden, Jakarta Garden City.

Hebatnya, acara ini berlangsung hybrid dan diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia.

IRace Indonesia adalah oraganisasi Race Management, yang sudah beberapa kali membuat event olahraga, baik virtual maupun offline dengan konsep event yang kreatif dengan desain medali yang unik. Kali ini medali Back to 80’s Fun Run mengangkat tema 80an dengan desain medali berbentuk radio berhiaskan lampu yang dapat menyala.

Back to 80's Fun Run dibagi menjadi 2 kategori yaitu 3K dan 5K. Disediakan hadiah podium bagi 5 finisher pertama kategori 5K dan 10 hadiah Best Costume 80an.

Flag off berlangsung pukul 6.00 WIB dan memulai rute lomba dari kawasan Food Garden Jakarta Garden City.

Founder IRace Indonesia Veddy Jonatan mengatakan, event Family Fun Run bertema Back to 80's di Jakarta Garden City berlangsung meriah dan sukses. Para peserta baik offline maupun virtual terlihat bersemangat dan sangat antusias mengikuti jalannya acara.

“Semoga di masa datang bisa kembali digelar karena kawasan township Jakarta Garden City sangat cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti ini,” kata Veddy Jonatan.



Marketing & Sales Director Residential & Commercial PT Modernland Realty Tbk. Kelvin O Lesmana menyampaikan, kegiatan Family Fun Run bertema Back to 80's selaras dengan konsep yang diusung Jakarta Garden City yakni Eco Township.

“Dengan acara ini penghuni bisa turut meningkatkan kualitas hidupnya dengan tinggal di Jakarta Garden City. Ke depan kami akan sering adakan kegiatan serupa dan penghuni bisa mendapatkan keseimbangan dalam hidup di Jakarta Garden City,” tutur Kelvin O Lesmana.

Kawasan Hunian Modern

Berada di lahan seluas 370 hektar, Jakarta Garden City menjadi kawasan hunian modern terbesar dan terlengkap di Jakarta Timur. Jakarta Garden City juga menawarkan kawasan untuk tempat tinggal, investasi dan, rekreasi sekaligus didukung pula dengan ruang terbuka hijau seluas 120 hektar.



Saat ini, Jakarta Garden City menyediakan tiga kawasan hunian maupun komersial yang dapat dipilih oleh konsumen segmen urban. Kawasan pertama adalah Garden City yang menghadirkan sejumlah cluster, seperti Cleon Park, The Boulevard, The Walk, Palm Spring, Avenue, d’Banyan dan The Essence serta komersial area dan apartemen Cleon Park.

Selanjutnya, kawasan kedua, River Garden yang terdiri dari sejumlah cluster seperti Mahakam, Shinano, Yarra, La Seine, Thames, dan Mississippi.

Di kawasan ketiga, Lake Garden, Jakarta Garden City menghadirkan komersial area New East dan Jakarta Bussiness District (Ruko JBD Lot 8C).



Dalam waktu dekat, JGC akan mulai memasarkan 96 unit rumah The Essence @Garden City dengan harga mulai dari Rp2 miliaran. Lokasinya sangat strategis yakni berada di kawasan terdepan di Jakarta Garden City dan dekat dengan AEON Mall.

“Produk The Essence adalah produk yang diciptakan dengan konsep pengembangan sempurna dengan layout atau tata letak pemanfaatan lahan dan ruang yang maksimal, membuat para pembeli tidak lagi memerlukan dana tambahan untuk sekadar melakukan renovasi atau penambahan bangunan,” tandas dia. (Z-10)