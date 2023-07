PBSI Andalkan AMDK Ini Sebagai Official Mineral Water di Berbagai Pertandingan

Setelah sukses pada perhelatan ajang bulu tangkis bergengsi Indonesia Open 2023, air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale kembali dipercaya Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) sebagai official mineral water pada rangkaian turnamen internasional yang akan dilaksanakan.

Dimulai dari turnamen bulutangkis BNI Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023, ajang bulutangkis bergengsi bagi atlet muda berbakat se-Asia ini bakal berlangsung di GOR Amongraga, Yogyakarta, 7-16 Juli 2023. Sinergi positif ini juga akan terus berlanjut hingga empat pertandingan mendatang. Diantaranya International Challenge 2023 pada 29 Agustus sampai 3 September 2023 dan Indonesia Master Super 100 pada 5-10 September 2023 yang berlangsung di Medan. Selanjutnya dua pertandingan berikutnya yaitu International Challenge 2023 pada 17-22 Oktober 2023 dan Indonesia Master Super 100, 24- 29 Oktober di Surabaya.

Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta mengatakan, minuman ini menjadi Official Mineral Water untuk memenuhi kebutuhan atlet, ofisial, dan panitia selama ajang bergengsi skala internasional tersebut bergulir. Alex percaya bahwa dukungan ini dapat membangkitkan semangat para pebulutangkis Indonesia untuk meraih prestasi terbaiknya.

"Kami mempercayakan Le Minerale sebagai Official Mineral Water pada turnamen internasional yang kami adakan. Kami percaya kualitas kesegarannya akan membawa atlet- atlet yang bertanding pada performa maksimalnya," ujar Alex melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Sabtu (8/7).

Kiprah Le Minerale di setiap event PBSI menunjukkan bahwa kualitasnya sudah diakui dan dipercaya sebagai Official Mineral Water pada event bertaraf internasional di tanah air. "Le Minerale selalu mendukung dan menjadi sponsor dalam kegiatan yang melahirkan bibit muda berprestasi. Di sini Le Minerale menghadirkan minuman mineral essensial kemasan berstandar internasional. Kami memahami bahwa dalam menjaga performanya para atlet memerlukan air mineral yang berkualitas," ujar Head of Public Relations and Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina.

Lebih jauh Yuna berharap, kehadiran Le Minerale dapat menambah kesegaran dan semangat bagi mereka yang bertanding di ajang Asia Junior Championships 2023 ini. Pada perhelatan tersebut terdapat 14 negara yang turut serta kejuaraan bulutangkis tingkat junior ini. Adapun negara-negara peserta diantaranya adalah India, Malaysia, Tiongkok, Korea, Bangladesh, Chinese Taipei. Lalu Hong Kong, Jepang, Filipina, Singapura, Thailand, Uni Emirat Arab, Vietnam serta tuan rumah Indonesia. (B-4)