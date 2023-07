Olahraga Golf Makin Digandrungi Beragam Kalangan

GOLF House menggelar kegiatan Driving Range Take Over di The Range, Damai Indah Golf PIK, Jakarta Utara, sepanjang akhir pekan ini hingga Minggu (8/7). Ajang tersebut digelar demi memperluas komunitas golf dan mengajak para orang tua mengenalkannya kepada anak sejak dini.

Driving Range Take Over diinisiasi Golf House untuk mengajak publik mengeksplorasi berbagai sisi golf.

"Kami melihat adanya peningkatan tren bermain golf di masa pandemi," kata General Manager MAP Active, Tinneke Agustina, Jumat (7/7).

"Bagian dari komitmen Golf House untuk terus mengedukasi, menginspirasi dan memperluas komunitas golf di Indonesia, salah satunya yaitu dengan menggelar Driving Range Take Over ini," imbuhnya.

Demo day untuk publik akan dibuka selama dua hari pada 8-9 Juli 2023 di The Range Damai Indah Golf PIK.

Selain untuk dewasa, anak-anak usia 8-12 tahun juga bisa diikutkan berbagai challenge khusus kids corner.

"Harapannya, agar orang tua dapat memperkenalkan olahraga golf ke anak-anak mereka sejak dini, sehingga rutinitas ke driving range dapat menjadi bagian dari quality time bersama keluarga," kata Tinneke.

Pegolf muda Jonathan Wijono turut berpartisipasi dalam charity auction. Dia melelang beberapa pakaian golfnya untuk disumbangkan ke yayasan sosial. (Z-8)