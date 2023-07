Liga Golf Jakarta Kembali Digelar. Berlangsung di Lima Lapangan Golf dalam 3 Bulan

PERSATUAN Golf Indonesia Pengurus Provinsi DKI Jakarta (PGI Pengprov DKI Jakarta) siap menggelar Liga Golf Jakarta 2023 yang akan berlangsung sekitar 3 bulan ke depan di sejumlah lapangan golf seputar DKI Jakarta.

Ketua PGI Pengprov DKI Jakarta Reza Rajasa mengungkapkan, gelaran LGJ 2022 tahun lalu terbilang sukses sehingga semangat untuk menggelar lanjutannya pada 2023 juga tetap membara. Karena itu, PGI Pengprov DKI Jakarta langsung tancap gas.

LGJ 2022 sebelumnya diikuti 25 klub, tapi tahun ini peserta lebih banyak lagi dengan ratusan pegolf muda dan senior dari berbagai kalangan. Ajang LGJ 2023 juga merupakan jawaban atas tuntutan sejumlah klub yang tahun lalu belum bisa berkompetisi.

Tak hanya Itu, LGJ kali Ini juga menjadi tahapan pemberlakuan divisi, dengan sistem promosi dan degradasi. Total klub yang mengikuti LGJ 2023 adalah sebanyak 25 klub, dengan peserta yang lebih banyak dibanding tahun lalu.

“Dalam upaya meningkatkan kualitas persaingan dan pembinaan berkesinambungan, sekaligus mengoptimalkan sports industry, maka format liga atau series dengan sistem setengah kompetisi dan matchplay menjadi jawaban,” kata Ketua Umum Pengprov PGI DKI Jakarta Reza Rajasa.

Reza menjelaskan, tren serupa sudah lama berlangsung di negara lain yang perkembangan golf-nya lebih maju. Seperti Golf Premiere League (GPL), LIV Golf, dan sejumlah liga lainnya yang telah berjalan di berbagai negara.

LGJ 2023 ini akan memperebutkan piala bergilir setiap musimnya. “Spirit LGJ tak lain untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada klub untuk dapat meningkatkan potensi yang dimiliki. Kami menyebutnya, dari klub untuk klub. LGJ ini benar-benar untuk mempersiapkan para atlet muda ke depannya,” ucap Reza.

Pada LGJ 2023, liga didukung sejumlah sponsor. Yaitu Reethau, BSI, Bank DKI, TDA Luxury Toys, Arthasia Cipta Pratama, The Good Good, Artistick, Privy.id, RM Sederhana, SanOua, dan With A Mission. “Kami dari PGI DKI mengucapkan terima kasih atas dukungan para sponsor atas terselenggarannya LGJ 2023,” ujar Reza.

LGJ 2023 memiliki empat tujuan. Pertama, mempopulerkan kembali iklim pertandingan yang kompetitif untuk pegolf amatir. Kedua, meningkatkan level kompetisi, dari turnamen singkat yang terbatas, menjadi kompetisi panjang yang berkesinambungan.

Ketiga, melahirkan bibit-bibit atlet dengan kemampuan menonjol, untuk dibina PGI DKI sebagai cikal bakal atlit-atlit nasional di masa depan. Hal ini tercermin dalam aturan LIGA, yaitu seluruh klub peserta wajib menampilkan Junior Player di LGJ 2023. Keempat, memacu klub melakukan inovasi dan pembinaan, agar mampu bersaing di liga yang berlangsung dalam waktu panjang.

Peserta LGJ tahun ini terdiri dari 25 klub. Yaitu: Persatuan Golf Asuransi Indonesia, Mercedez-Benz Owners Indonesia Golfer, Insan Golf Jakarta, Musang Golf Member, Fearless Golf Club, Jakarta Golf Club Jakarta Masters Club, Hantaarrr Golf Club, Siksam Golf Club, Fella Golf Club Enjoy Golf Club, Shankers Golf Club, Hipmi Golf Club Indonesia, 37 GA Pergola UI Damai Indah Golf Club, Kagama Golf Club, Hipmi Jaya Golf, Persatuan Golf Ganesha, Perkumpulan Golf Prasetya Mulya, Gober Golf Club, Solid Golf Club Indonesia, Leisure Golf Club, dan Sharia Insurance Golf Club dan Pondok Indah Golf Club.

LGJ 2023 akan digelar di lima Course, yaitu Jakarta Golf Club (JGC), Padang Golf Halim 1, Padang Golf Pangkalan Jati, Royale Jakarta Golf Club, Damai Indah-PIK Course, Sedayu Indo Golf , Bandar Golf Kemayoran, dan Pondok Indah Golf Course.

“Kami yakin melalui kompetisi LIGA kali Ini, akan meningkatkan performa klub dan melahirkan bibit-bibit baru. Sebagai event LIGA golf amatir pertama di Indonesia, kami berharap event ini akan menstimulasi pengurus-pengurus PGI di berbagai provinsi untuk terus berinovasi demi meningkatkan pembinaan Golf di tanah air,” tambah Reza.

Sekretaris Jenderal PB PGI Suharsono berharap tahun ini kualitas LGJ akan meningkat sesuai perkembangan zaman. Ia pun berharap Ketua Panitia LGJ tahun ini, Adhie Prakoso mampu membuat ajang yang akan dimainkan di lima course di Jakarta ini jauh lebih baik dan akan terus dilanjutkan sebagai ajang tahunan.

“Soal hadiah kami siapkan tapi besarannya akan kami umumkan belakangan karena kami masih menunggu sponsor masuk dan tentu harus sesuai rules dari Turnamen Director, Rinaldy Macellak karena pemain amatir tentu gak bisa hadiahnya sama dengan pemain-pemain di turnamen professional,” imbuh Adhie Prakoso. (Z-5)