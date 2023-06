Sinar Mas Land Golf Tournament Dimeriahkan 132 Golfer

GOLF menjadi salah satu olahraga yang kian digemari semenjak masa pandemi karena sangat memperhatikan social distancing antarpemain sehingga minim penularan covid-19. Kini, peminat golf semakin tinggi khususnya di kalangan anak muda. Untuk mendukung minat yang tinggi terhadap olahraga golf sekaligus menjadi wadah para pecinta golf, Sinar Mas Land berkolaborasi dengan Tribun Network menggelar Turnamen Golf bertajuk Unlock The Limit yang berlangsung pada Minggu (25/6) di Damai Indah Golf BSD Course.

Turnamen itu diikuti 132 golfer dan dibuka dengan shotgun start oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Managing Director Sinar Mas Saleh Husin. Antusiasme tinggi ditunjukkan golfer yang berkompetisi dalam meraih beragam hadiah jutaan rupiah untuk skor Best Nett Overall, Best Gross Overall, Longest Drive, Nearest to the Pin, dan Nearest to the Line. Hadiah mewah seperti BMW 220i Coupé M Sport, Toyota Innova Zenix G Gasoline, dan uang tunai senilai Rp100 juta juga dipersiapkan sebagai hadiah hole-in-one. Terdapat juga door prize satu sepeda motor listrik Alva Cervo dan laptop HP senilai puluhan juta rupiah bagi pemain yang beruntung.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Sinar Mas Land dan Tribun Network yang menyelenggarakan ajang Sinar Mas Land Golf Tournament 2023. Saya mengapresiasi acara golf yang pada hari ini diselanggarakan di BSD City. Kawasan BSD City merupakan kota mandiri yang besar, penuh kegiatan multipurpose, dan green sehingga sangat mendukung berbagai aktivitas olahraga salah satunya adalah golf. Dalam acara Sinar Mas Land Golf Tournament 2023, kita juga berkesempatan untuk mengkomunikasikan olahraga golf kepada masyarakat luas," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata mengatakan pihaknya sangat berbahagia dapat menjadi tuan rumah bagi para golfer dalam turnamen kali ini. Berbagai turnamen nasional dan internasional telah sukses diselenggarakan di Damai Indah Golf BSD. Keberadaan Damai Indah Golf BSD Course merupakan salah satu kebanggaan Sinar Mas Land dalam memberikan sarana rekreasi dan olahraga berstandar internasional yang didesain langsung oleh legenda golf PGA Tour, Jack Nicklaus.

Sinar Mas Land, imbuh Dony, juga memiliki golf course di beberapa kota lain seperti Palm Springs Golf Course di Batam dan Karawang serta Palm Resort Golf and Country Club di Johor, Malaysia. Dengan fasilitas yang disediakan bagi pecinta golf itu diharapkan dapat mendukung prestasi cabang olahraga golf dan industrinya di Indonesia.

Sinar Mas Land sebagai pengembang kota mandiri BSD City memiliki visi untuk membangun kawasan hunian yang nyaman sekaligus memberikan kelengkapan fasilitas yang menunjang aktivitas keseharian penghuninya melalui empat spirit pembangunan yang menjadi dasar, yaitu live, learn, work, and play. Dalam spirit Play, Sinar Mas Land juga mengembangkan sarana olahraga dan rekreasi lain seperti sports club, water park, dan nanti dibangun Integrated Theme Park di BSD City. Semua itu diharapkan dapat meningkatkan physical and mental well-being bagi masyarakat. Berbagai fasilitas rekreasi maupun pusat perbelanjaan terbaru juga akan segera hadir di BSD City seperti Cimory Dairyland, City Zoo, Eastvara, dan GrandLucky Superstore pada 2024. (RO/Z-2)