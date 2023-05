Asian Games 2022 akan Pertandingkan Tujuh Nomor Esports

FEDERASI Olahraga Elektronik Asia atau Asian Electronic Sports Federation (AESF) mengumumkan tujuh nomor gim yang akan dipertandingkan di ajang Asian Games 2022 Hangzhou, September mendatang.

Hal itu diungkapkan dalam peluncuran acara Road to Asian Games 2022. President of AESF Kenneth Fok mengatakan persiapan telah dilakukan sejak dua tahun lalu sebelum Asian Games harus ditunda satu tahun karena pandemi covid-19.

"Road to Asian Games 2022 merupakan program esport resmi kelas dunia yang diselenggarakan bersama oleh Dewan Olimpiade Asia (OCA) dan Federasi Olahraga Elektronik Asia (AESF). Acara ini sama bergengsinya dengan Asian Games, menjadikannya permainan kompetitif tingkat tertinggi di kawasan kami," ujar Fok dikutip dari video peluncuran Road to Asian Games 2022 di akun media sosial AESF, Rabu (31/5).

Chief Operating Officer of AESF Steve Kim mengatakan komitmen federasi untuk menyukseskan program esport dalam Asian Games 2022 lewat acara Road to Asian Games 2022.

Terlebih, dalam Asian Games edisi kali ini esports memulai debut sebagai olahraga medali. Sebelumnya, pada Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, esports hanya menjadi cabang olahraga ekshibisi.

"Selama tiga tahun terakhir, kami telah mengembangkan berbagai program di lima wilayah berbeda di Asia, dan dengan demikian dengan penuh semangat mempromosikan esport bersama dengan program Road to Asian Games," kata Kim.

"Di sini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tulus kepada asosiasi anggota kami dan Komite Olimpiade Nasional atas dukungan dan kolaborasi penuh mereka," lanjutnya.

Tujuh nomor gim esports yang akan dipertandingkan dalam Road to Asian Games 2022 dan Asian Games Hangzhou adalah Arena of Valor (AoV) Asian Games version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms, EA Sports FIFA, League of Legends (LoL), PUBG Mobile Asian Games version, dan Street Fighter V: Champion Edition.

Ini untuk pertama kalinya Arena of Valor dan PUBG Mobile dipertandingkan di ajang Asian Games. Sebelumnya, olahraga elektronik pada Asian Games 2018 mempertandingkan Arena of Valor, Clash Royale, Hearthstone, League of Legends, Pro Evolution Soccer, dan StarCraft II.

Dalam Road to Asian Games 2022, yang akan berlangsung di Makau mulai 15 Juni 2023, tim League of Legends, PUBG Mobile, dan Arena of Valor akan berkumpul di Makau untuk bertanding dalam turnamen offline, yang mencakup total 18 hari kompetisi.

DOTA 2 akan dipertandingkan secara online yang mencakup lima hari kompetisi. Sementara, jadwal pertandingan untuk Dream Three Kingdoms, FIFA, dan Street Fighter akan diumumkan lebih lanjut.

Road to Asian Games 2022 akan mempertemukan lima wilayah di Asia, yaitu Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Barat, dengan menampilkan peserta dan tim teratas dari 29 negara dan wilayah.

Acara Road to Asian Games 2022 juga sebagai salah satu ajang esports tingkat Olimpiade terbesar di Asia yang bertujuan menginspirasi para atlet untuk berkembang dalam atmosfir kompetitif untuk membangkitkan rasa nasionalisme dengan mewaliki negara mereka. (Ant/Z-1)