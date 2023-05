Kalahkan Celtics di Gim Ke-7, Miami Heat Melaju ke Final NBA 

Miami Heat akhirnya berhasil mengamankan tempat di final NBA setelah di gim ke-7 final wilayah Timur mengandaskan perlawanan Boston Celtics. Dalam laga yang digelar di markas Celtics di TD Garden, Selasa (30/5/2023) pagi WIB, Jimmy Butler dkk menang 103-84, untuk unggul 4-3 dalam seri best of seven.

Sementara bagi Celtics, kekalahan dengan margin hampir 10 bola ini membuat mereka gagal mencetak sejarah menjadi tim pertama yang mampu melakukan comeback setelah tertinggal 0-3.

Padahal usai kemenangan dramatis di gim ke-6, semua pihak meyakini Celtics akan mampu mencetak sejarah. Apalagi gim ke-7 ini digelar di depan pendukung mereka sendiri,

Pertandingan sendiri berjalan anti klimaks. Celtics yang sangat perkasa sejak gim ke-4 hingga ke-6, terlihat tidak berdaya menghadapi Heat. Dari empat kuarter, Jayson Tatum dkk tidak mampu meladeni permainan anak-anak Heat yang tampil perkasa.

Kalah 15-22 dan 26-30 di dua kuarter awal, Celtics hanya mampu unggul tipis 25-24 di kuarter ketiga sebelum dibantai 27-18 di kuarter akhir,

Jimmy Butler menjadi pahlawan bagi Miami Heat dengan menjadi pencetak angka terbanyak dalam pertandingan tersebut, dengan 28 poin. Di belakang Butler, Caleb Martin juga tampil mengesankan dengan mencatatkan 26 poin.

Di kubu Celtics, Jaylen Brown memimpin dengan 19 poin disusul Derrick White dengan mencetak 18 poin. Namun, Jayson Tatum, pemain yang tampil gemilang di gim ke-6, hanya mampu mencatatkan 14 poin dalam pertandingan kali ini.

Di final, Heat akan menghadapi Denver Nuggets yang telah memastikan tempat setelah berhasil menyingkirkan Los Angeles Lakers dengan skor 4-0. (Z-3)