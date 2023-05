Didukung Pertamina, Jakarta Bhayangkara Presisi Raih Runner-up AVC Cup 2023

Tim bola voli Jakarta Bhayangkara Presisi yang disponsori oleh Pertamina sukses menjadi runner-up dalam Asian Men’s Club Volleyball Championship (AVC ) 2023 seusai melawan tim Jepang, Suntory Sunbirds.

Laga final AVC 2023 ini berlangsung di Isa Bin Rashid Volleyball Hall, Manama, Bahrain, pada Minggu (21/5).

Jakarta Bhayangkara Presisi berhasil melaju ke final AVC 2023, setelah sebelumnya mengalahkan tim Qatar, Police Sports Team dengan skor 3-1 pada Sabtu (20/5).

Tim Indonesia Pertama ke Final Asian Volleyball Championship

Keberhasilan ini merupakan sejarah baru dalam olahraga bola voli Indonesia, di mana Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi tim Indonesia pertama yang berhasil melaju ke final Asian Volleyball Championship.

Pencapaian ini merupakan salah satu pencapaian terbaik tim voli Indonesia, setelah tahun 2006 tim Indonesia berhasil meraih peringkat ketiga dalam laga serupa.

"Kami manajemen Tim Bola Voli Jakarta Bhayangkara Presisi, mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kapolri (Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) selaku Pembina Olahraga Voli di Indonesia, dan juga terimakasih kepada tim yang sudah berjuang dan mampu masuk final Turnamen Antar Klub se Asia di Bahrain," ujar Manajer Tim Bola Voli JBP Irjen Pol Pipit Rismanto dari Bahrain, Senin (22/3).

"Tak lupa juga kami haturkan kepada seluruh manajemen dan ofisial yang mendampingi. Kami senang dengan hasil ini," tambah Pipit Rismanto.

Selain menyabet gelar runner-up, tiga pemain tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi, berhasil menyabet tiga gelar individual terbaik, diantaranya yakni Mohammad Javad Manavinejad (Best Outside Hitter); Hendra Kurniawan (Best Middle Blocker); dan Fahreza Rakha Abhinaya (Best Libero).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina mendukung penuh dan ikut bangga atas pencapaian Jakarta Bhayangkara Presisi di AVC 2023.

Klub-klub Bola Voli Terbaik di Kawasan Asia

“Keberhasilan yang diraih Jakarta Bhayangkara Presisi ini tentunya tidak mudah, mengingat klub-klub yang ikut berlaga di AVC 2023 adalah yang terbaik di Asia," jelasnya.

"Kami ucapkan selamat dan semoga pencapaian ini dapat semakin memotivasi tim untuk meraih yang lebih baik lagi ke depannya,” ujar Fadjar.

Fadjar menambahkan dukungan yang Pertamina berikan kepada Jakarta Bhayangkara Presisi selaras dengan semangat Pertamina “Energizing You”.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat semakin memberikan energi bagi olahraga voli di Indonesia untuk terus berkembang dan menorehkan lebih banyak lagi prestasi khususnya di tingkat internasional," pungkasnya. (RO/S-4)