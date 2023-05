Tercepat di Kelas FFA dan Campuran, Lantian Juan Segel Juara Umum Trial Game Dirt di Solo

AJANG balap motokros bergengsi Trial Game Dirt 2023 yang digelar di Sirkuit Lapangan Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, mencapai klimaksnya, pada Sabtu (13/5). Selama dua hari race, pertarungan panas tersaji dari para 'pembalap garuk tanah' terbaik di empat kelas yang diperlombakan yaitu Free For All (FFA) Open, Campuran Open, Campuran Non Seeded, dan FFA Master.

Hasilnya, Lantian Juan dinobatkan sebagai Juara Umum Trial Game Dirt 2023 Seri Solo. Pembalap asal Kediri ini mampu merajai Sirkuit Lapangan Benteng Vastenburg berkat akumulasi poin tertinggi di dua kelas utama yaitu FFA Open dan Campuran Open. Total 50 poin yang diraih Lantian membuatnya unggul telak atas Asep Lukman dengan 38 poin, dan Rafi Ade dengan 37 poin.

Di kelas FFA Open yang berlangsung malam hari, Lantian Juan mampu mengunci gelar juara di Solo dengan capaian total waktu tercepat 05:39.172. Membuntuti di belakangnya Rafi Ade dengan total waktu 05:40.998. Sementara di posisi ketiga kroser asal Boyolali Asep Lukman meraih total waktu 05:41.801.

Di kelas Campuran Open lagi-lagi Lantian Juan membuktikan performanya dan menjadi juara dengan total waktu tercepat 05:36.567. Pebalap tuan rumah Ivan Harry Nugroho harus rela menempati posisi kedua dengan catatan total waktu 05:38.817. Di posisi ketiga ada Muhammad Asel dengan raihan total waktu 05:38.971.

Usai melakukan victory lap dan naik podium, Lantian mengaku bangga mampu menjadi juara seri perdana Trial Game Dirt di Solo. Menurutnya Sirkuit Lapangan Benteng Vastenburg menghadirkan tantangan yang tak mudah untuk di taklukkan. Terlebih lawan-lawannya juga menunjukkan performa yang tak kalah garang.

"Ya saya sangat bersyukur bisa menjadi juara seri pertama di Solo setelah persaingan yang ketat sekali. Apalagi kemarin di hari pertama cuaca sempat hujan, namun itu yang membuat seru semuanya," ungkap pebalap yang memperkuat Tim Rizqy Motorsport ini.

Di kelas Campuran Non Seeded, kroser Andreas Damara mampu menjadi yang terbaik berkat torehan total waktu tercepat 03:49.113. Ia berhasil mengungguli Aksa Firma di posisi kedua yang meraih total waktu 03:49.594. Posisi ketiga ditempati Yovi Kristyan dengan total waktu 03:49.746.

Terakhir di kelas FFA Master, kroser tuan rumah Wahyu Gareng Wijayanto unggul atas lawan-lawannya berkat total waktu tercepat 03:54.215. Membuntuti di belakangnya ada Djohan Irawan dengan total waktu 04:03.650. Berikutnya Indra Pratama mengisi posisi tiga dengan total waktu 04:27.530.

Agnes Wuisan dari 76Rider selaku penyelenggara Trial Game Dirt merasa puas dengan jalannya seluruh race di Solo yang dinilainya sangat kompetitif. Ia pun optimistis ajang Trial Game Dirt seri-seri berikutnya bakal makin menantang lantaran persaingan ketat dan aksi-aksi berkelas yang diperlihatkan para kroser.

"Persaingan di Solo sebagai seri perdana luar biasa ketat dan sulit diprediksi sejak awal. Ini menjadi sinyal positif bahwa kroser-kroser di Tanah Air semakin menunjukan kemampuan mereka di lintasan. Kami berharap persaingan yang tersaji di Trial Game Dirt mampu menambah kompetitif skema balap motokros di Tanah Air," tandas Agnes.

Untuk diketahui, rangkaian Trial Game Dirt 2023 yang diselenggarakan oleh 76Rider ini direncanakan berlangsung enam seri. Usai Solo, rangkaian akan berlanjut ke Lumajang (2-3 Juni), Purwokerto (7-8 Juli), Magelang (11-12 Agustus), Mojokerto (22-23 September), dan seri pamungkas di Nganjuk (13-14 Oktober). Para kroser akan mengumpulkan poin dari seri pertama hingga keenam untuk mendapatkan gelar Juara Umum Trial Game Dirt 2023. (RO/R-1)