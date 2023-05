Juliana Awalnya tak Diunggulkan, Kini Berhasil Raih Medali Emas di SEA Games 2023

PEROLEHAN medali emas yang diraih Juliana Klarisa di nomor Women's 55 kg pada SEA Games 2023 Kamboja membuat persaingan cabang olahraga angkat besi semakin ketat. Lifter berusia 20 tahun itu awalnya tidak diunggulkan. Namun, ia mampu membuat kejutan dengan menyabet medali emas untuk pertama kalinya di kejuaraan multicabang dua tahunan itu.

Berlaga di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Minggu (14/5), Juliana berhasil membuat total angkatan 186 kg yang terdiri dari angkatan terbaik di snatch 81 kg, sedangkan di clean and jerk 105 kg.

Ia mengalahkan wakil Filipina Rosalinda Faustino yang meraih perak dengan angkatan snatch 80kg, clean and jerk 104k, dan total 184kg. Sementara perunggu menjadi milik atlet tuan rumah Try Sopheakreach yang mengemas snatch 36kg, clean and jerk 47kg, dan total 83kg.

Hasil yang dicapai oleh atlet kelahiran Jambi, 29 Juli 2002 itu, sudah diprediksi sejak awal. Dalam latihan sehari-hari di pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di Mess Kwini, Jakarta, angkatannya mencapai 82kg untuk Snatch dan 108kg untuk jenis angkatan Clean and Jerk.

"Ia berhasil membuat peta persaingan di kelas ini menjadi sangat ketat. Sebagai catatan, ia juga berhasil memakan korban dua lifter Thailand dan Vietnam pada angkatan Clean and Jerk," Kata Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Hadi Wihardja dalam keterangannya, Minggu (14/5).

Prestasi yang diraih Juliana itu menjadi medali emas ke-60 yang diraih kontingen Indonesia hingga Minggu (14/5) siang. Sebelumnya angkat besi menyumbangkan emas lewat lifter senior Eko Yuli Irawan.

"Di pertandingan saya hanya fokus dengan angkatan sehari-hari di Pelatnas. Saya tampil rileks lawan yang saya hadapi," kata Juliana yang pada SEA Games 2019 meraih perunggu. (Mal/Z-7)