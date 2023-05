Unggul 3-2, Philadelphia Makin Dekat Ke Final Wilayah Timur

JOEL Embiid memimpin Philadelphia 76ers meraih kemenangan 115-103 atas Boston Celtics di gim kelima semifinal Wilayah Timur kompetisi NBA 2022-2023, Rabu (10/5). Kemenangan di TD Garden, kandang Celtics ini, membuat Philadelphia unggul 3-2.

Dengan sistem best of seven, Philadelphia kini hanya butuh satu kemenangan untuk lolos ke final wilayah. Peluang Philadelphia untuk menyingkirkan Celtics terbuka lebar karena gim keenam akan berlangsung di kandang mereka, Jumat (12/5) mendatang.

Pada gim kelima, Philadelphia mampu mendominasi pertandingan sejak kuarter pertama. Embiid dan rekan-rekan tampil agresif untuk menekan Celtics.

Embiid menjadi penyumbang angka terbanyak bagi Philadelphia dengan mengemas 33 poin. Tyrese Maxey menambah dengan 30 poin, 18 diantarnya dihasilkan dari enam lemparan tiga angka. Sedangkan dari Celtics, Jayson Tatum menjadi top skor dengan 36 poin dan Jaylen Brown dengan 24 poin.

"Saya pikir, Joel Embiid melakukan tugasnya dengan bagus, baik saat menembak ataupun memberikan umpan. Secara keseluruhan, kami bermain dengan tenang. Celtics merupakan lawan yang tangguh namun kami bisa mengatasainya," ungkap pelatih Philadelphia, Doc Rivers.

Sedangkan pelatih Celtics Joe Mazzulla menyesali apa yang dia gambarkan sebagai penampilan terburuk tim asuhannya di masa play-off.

"Ini adalah pertandingan pertama playoff di mana kami tidak bermain bagus. Kami hanya perlu mengubah perspektif dan bersiap untuk pertandingan berikutnya," kata Mazzulla. (AFP/R-2)