Bantu Perkembangan Golf di Indonesia, MST Golf Siap Pasarkan Produknya

MESKI mungkin belum sepopuler beberapa cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket atau voli, faktanya cabang olahraga golf terus bertumbuh di Tanah Air. Bahkan penggemarnya kini bukan lagi melulu para orang tua, melainkan anak-anak muda. Selain itu stigma bahwa golf sebagai olahraga mahal pun mulai dikikis perlahan.

Memang maraknya olahraga golf itu belum paralel dengan prestasi para pegolf Indonesia. Meski begitu para pengurus cabang olahrag golf tersebut bertekad agar suatu hari nanti para pegolf Indonesia bisa bersaing di tingkat elite.

Untuk mmebantu perkembangan golf di Indonesia, MST Golf siap memasarkan produk-produk LA Golf tahun ini. LA Golf merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang memproduksi putter, shaft, dan bola golf premium. LA Golf didukung oleh tiga pegolf dunia juara turnamen Major.

Mereka adalah Dustin Johnson, juara U.S. Open 2016 dan Masters Tournament 2020, serta Michelle Wie West yang merupakan mantan pemain LPGA yang menjuarai U.S. Women’s Open 2014 merupakan investor dan juga menjadi Dewan Direksi LA Golf. Selainitu, LA Golf juga berpartner dengan Bryson DeChambeau, juara U.S Open 2020. Ketiga pegolf itu memiliki produk Signature Series di LA Golf.

“Di LA Golf, para mitra pegolf kami tidak hanya menjadi wajah perusahaan, tapi mereka terlibat dalam setiap aspek bisnis. Mereka tahu apa yang terbaik di lapangan, mereka praktek langsung. Itulah mengapa saat kami mendesain sebuah shaft, mereka bersama kami menyampaikan apa saja yang dibutuhkan para pegolf. Mereka juga membantu mendesain dan menguji setiap iterasi shaft dan membantu memberi umpan balik kepada konsumen,” kata Reed Dickens, LA Golf CEO dalam acara peluncuran LA Golf di Asia Tenggara yang diselenggarakan di Sentosa Golf Club Singapura, akhir pekan lalu.

MST Golf yang merupakan distributor peralatan dan perlengkapan golf brand-brand internasional yang berpusat di Malaysia menjadi distributor resmi LA Golf di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

“Kami yakin dapat menjadi distributor resmi LA Gol. Saat ini produk LA Golf sudah mulai dijual di Singapura dan Malaysia. Selanjutnya akan segera dipasarkan di Indonesia. LA Golf merupakan creator produk golf berteknologi tinggi. Produk mereka berkelas. Setiap shaft dari bahan dan spec yang istimewa dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen,” tambah Pemilik MST Golf, Ng Yap. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu pasar yang menjanjikan untuk produk itu.

Dustin Johnson menjelaskan bahwa sebelum bekerja sama dengan LA Golf, dia melakukan pengujian shaft LA Golf selama beberapa bulan. Dan ternyata dia puas dan terkesan. Ia pun langsung setuju menjalin kerja sama dengan perusahaan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bryson DeChambeau.

“Saya ingin orang-orang tahu bahwa saya sudah mundur dari turnamen golf, tapi saya tidak bisa jauh dari golf. Semoga ini bisa membuat impact yang berarti untuk perkembangan golf,” kata Michelle Wie. (RO/A-1)