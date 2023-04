Lester Prosper Bergabung dengan Pelatnas Bola Basket SEA Games 2023

LESTER Prosper bertolak ke Australia untuk bergabung dengan Pelatnas bola basket Indonesia untuk SEA Games 2023 di Kamboja yang telah digelar sejak 4 April lalu.

Asisten pelatih timnas bola basket putra Indonesia Johannis Wimar, dalam keterangan tertulis, mengungkapkan kondisi Prosper baik namun dia butuh adaptasi karena perbedaan waktu. Prosper telah tiba di Australia pada Sabtu (8/4) lalu.

Pebasket bertinggi badan 209 centimenter itu bertolak ke Austalia dari Korea Selatan (Korsel), usai membela tim Liga Korsel Suwon KT Sonicboom.

"Kondisi Lester, so far so good, walaupun masih jetlag karena begitu mendarat langsung ikut latihan tim," kata Johannis.

Prosper terakhir kali membela timnas Indonesia adalah pada kualifikasi Piala Dunia FIBA 2023. Dia terakhir tampil di laga melawan Yordania pada 27 Februari 2022.

Kala itu, Prosper gagal mencegah Indonesia menderita kekalahan. Prosper bermain selama 18 menit dan hanya mencetak dua poin saat Indonesia meneyrah 64-94 dari Yordania.

Prosper diproyeksikan tampil membela Indonesia di ajang SEA Games 2023 di Kamboja, Mei mendatang. (Ant/Z-1)