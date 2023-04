Ada Tim Israel di World Beach Games 2023, Media Asing Soroti Sikap Gubernur Bali

TIM Israel dipastikan menjadi peserta World Beach Games yang akan digelar di Bali, Agustus 2023. Tim Israel akan tampil pada beberapa nomor, di antaranya basket 3X3 dan renang. Berbeda dengan polemik Piala Dunia U-20 di cabang sepak bola, Gubernur Bali I Wayan Koster hingga kini belum berkomentar terkait akan hadirnya Israel ke Pulau Dewata.

Diketahui, FIFA membatalkan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni. Hal itu disebabkan penolakan yang dilakukan Wayan Koster atas kedatangan Timnas Israel ke Bali.

Media asing menyoroti potensi polemik keikutsertaan Israel dalam World Beach Games di Bali. The Sydney Morning Herald memprediksi nasib World Beach Games Bali bisa mirip dengan Piala Dunia U-20, jika Bali konsisten pada sikapnya.

Media Australia itu pun mempertanyakan apa sikap Gubernur Bali pada ajang World Beach Games 2023. "Pertanyaan juga diajukan tentang apakah sikap yang sama akan diambil dalam kesempatan lain, seperti pada bulan Agustus ketika Bali akan mengadakan World Beach Games, di mana atlet Israel diharapkan untuk bertanding," tulis The Sydney Morning Herald.

Media kenamaan Inggris, The Guardian sebelumnya juga menyorot soal dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. The Guardian mempertanyakan kenapa FIFA mencoret Indonesia hanya karena ada surat dari Gubernur Bali, I Wayan Koster. Padahal, tulis The Guardian, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah memberikan jaminan keamanan terhadap kehadiran Timnas Israel U-20 yang dinilai jauh lebih kuat.

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memastikan atlet Israel akan tampil di Bali pada World Beach Games Agustus mendatang. Okto tak mau polemik yang terjadi beberapa hari belakangan ini akan berdampak besar, khususnya bagi olahraga Indonesia.

“Sekali lagi kami berharap para pengambil kebijakan di negeri ini bisa memberikan dukungan kepada olahraga Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa jangan gunakan olahraga sebagai alat pemecah bangsa karena olahraga sudah terbukti dari dulu sampai hari ini membuat Indonesia semakin kuat,” ujar Okto. (Z-3)