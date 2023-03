All England, Tiga Ganda Berhadapan dengan Tiongkok

TIGA ganda Indonesia akan berhadapan dengan Tiongkok pada semifinal All England 2023 di Brimingham, Inggris, Sabtu (18/3) malam. Perwakilan Indonesia yang akan bertanding malam ini ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Pasangan Hendra/Ahsan yang dijuluki The Daddies itu akan berhadapan dengan Liang Wei Keng/Wang Chang. "Lawan Wang/Liang di semifinal, mereka lagi bagus, lagi on fire. kami akan diskusi dulu nanti dengan pelatih untuk strategi tapi sekarang mau fokus pemulihan dulu," kata Hendra lewat informasi resmi PBSI di Jakarta, Sabtu (18/3).



The Daddies berhasil ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Tiongkok lainnya, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi.

Baca juga: Rehan/Lisa Tembus Semifinal All England

Ganda putra peringkat satu dunia Fajar/Rian akan berhadapan dengan He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Rehan/Lisa akan menghadapi ganda campuran peringkat satu dunia Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong.



Berdasarkan situs Federasi Badminton Dunia (BWF), Rehan/Lisa masih belum menemukan permainan terbaik menghadapi Zheng/Huang. Rehan/Lisa belum meraih kemenangan dari dua kali pertemuan mereka di babak pertama Denmark Open 2022 dan 16 besar India Open 2023.

Baca juga: Langkah Apriyani/Fadia Terhenti Di Perempat Final



Sedangkan Fajar/Rian berpeluang unggul. Berdasarkan catatan 3 kali pertemuan mereka, Fajar/Rian memimpin 2-1.

Berikut jadwal pertandingan semifinal All England 2023, yang akan dimulai pukul 17.00 WIB:

Ganda putra

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Liang Wei Keng/Wang Chang

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong



Ganda campuran

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong

(Ant/Z-3)