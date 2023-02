Kualifikasi F1H20 Dilanjutkan Hari ini dengan 2 Hit Race

DIREKTUR Marketing and Consumer Experience PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), In Journey Maya Watono menyampaikan dampak cuaca yang kurang baik berujung penundaan babak kualifikasi F1H20, tujuannya semata demi keselamatan para pembalap F1H2O.

"Kita tadi lihat boat turun ke danau dan luar biasa kecepatannya sampai 215 km/jam, tapi memang kita mengutamakan safety dari seluruh racer, karena ini memang pertama kali diadakan di Danau Toba," kata Maya Watono pada saat konferensi pers di Media Center Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, kemarin.

Maya Watono pun menegaskan kenapa babak kualifikasi dijadwal kembali ke Minggu pagi (26/2/2023), karena memang kondisi ombak dan angin yang cukup besar.

"Nah kita sudah men-cek semua dan kita juga sudah berbicara dengan racer, karena ini memang pertama kali dan ini mengutamakan safety, dan kita akan mengadakan qualifying jam 8 pagi besok, lalu kita akan mengadakan 2 hit race. Satu hit race pertama ada di jam 12 siang, dan hit race kedua jam 15.00 WIB," paparnya.

Dia menjelaskan race pertama akan digelar pada pukul 12.00 WIB sepanjang 30 menit dan kemudian pada pukul 15.00 WIB juga digelar sepanjang 30 menit.

"Nah ini kita juga sudah berkonsultasi dengan pihak F1H2O, officer of the day, bahwa memang ini merupakan opsi yang terbaik, considering weather dan memang karena ini sirkuit bukan di darat.Inikan di danau, di air. Jadi memang kita harus melihat weather, dan bagaimana kita bekerja dengan alam," katanya lagi

Namun ia juga sangat mengapresiasi pihak F1H2O, karena balap yang tadinya satu kali pada pukul 15.00 WIB menjadi 2 kali balapan menjadi double point.

"Jadi memang di Indonesia ini opening season dan bisa double point. Luar biasa sekali, jadi kita sama-sama berdoa, agar semua lancar, dan kami cukup yakin dengan keputusan race director, safety director F1H2O, officer of the day yang tadi juga sudah berbicara dengan racer cukup panjang. Ini adalah opsi yang terbaik dan kami cukup yakin bahwa ini lancar, tapi kita harus berdoa bersama-sama supaya alam semesta mendukung juga," katanya. (OL-13)

