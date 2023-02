Bekuk Jakarta Pertamina Fastron, Jakarta BIN Lolos ke Final Four Proliga 2023

TIM bola voli putri Jakarta BIN menaklukan juara putaran pertama, Jakarta Pertamina Fastron, dengan skor 3-2 (25-21, 25-20, 15-9) di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), DIY, Jumat (17/2).



Berkat kemenangan ini, Jakarta BIN memantapkan diri menuju Final Four dan berada di posisi ketiga dengan raihan 18 poin.



Hasil ini adalah kekalahan pertama Pertamina Fastron pada putaran kedua ini dari empat laga yang menyisakan satu laga. Sedangkan Jakarta BIN sudah menyelesaikan lima laga dengan sekali kalah dan empat kali menang.



Pelatih Jakarta BIN, Octavian mengatakan, kemenangan ini sebagai bekal dalam menghadapi tim di final four. Ia berharap timnya akan terus memperbaiki sejumlah kesalahan yang terjadi dalam putaran babak kedua ini.



"Ini kita lihat untuk Final Four, kita juga banyak rotasi, Alhamdulillah rotasi tadi berjalan walaupun ada kendala semoga pertandingan ini dijadikan kepercayaan diri untuk menghadapi Final Four," kata Octavian.



Lebih lanjut ia mengatakan, tim debutan baru di proliga divisi putri ini memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dalam ajang turnamen nomor satu bola voli di Indonesia. Menurutnya, kemenangan ini menjadi acuan dalam perkembangan tim kedepan.



"Ini dijadikan acuan untuk kita tim baru, kita juga ingin punya target, punya prestasi, di Final Four anak-anak bisa on fire semua, dan kita sudah masuk final four," ungkapnya.



Sementara itu, outside hitter dari Jakarta BIN Aulia Suci Nurfadila mengungkapkan, pertandingan melawan Jakarta Pertamina Fastron merupakan laga yang sengit.



Dalam pertandingan tersebut, Aulia mengakui timnya masih mengalami banyak masalah dan akan memperbaikinya di pertandingan selanjutnya.



"Alhamdulillah baik walaupun ada kendala dikit. Mungkin tadi Peiyan Chen dia lagi ga enak badan, kurang fit juga jadi agak turun. Kalau tekanan dari lawan tidak ada. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan Jakarta BIN juara," tandasnya. (Ant/OL-8)