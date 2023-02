Jeka Saragih Dikontrak UFC, Pertama dari Indonesia

ATLET seni bela diri Jeka Saragih resmi dikontrak oleh Ultimate Fighting Championship (UFC), dia menjadi petarung Indonesia pertama yang dikontrak UFC.

Dalam unggahan video di akun sosial media instagram Jeka, petarung asal Sumatra Utara itu bersama perwakilannya telah menandatangani kontrak lima pertarungan bersama UFC.

"Untuk Masyarakat Indonesia, khususnya Sumatra Utara, Siantar, Simalungun, mohon doa dan dukungannya untuk pertarungan saya nanti di UFC," kata Jeka dalam video tersebut.

Sebelumnya Jeka merupakan finalis pada Road to UFC. Setelah menjalani sejumlah pertarungan, sayang perjalan Jeka terhenti di babak final yang berlangsung pada Minggu (5/2). Petarung berusia 28 tahun itu kalah TKO di ronde kedua dari Anshul Jubli (India).

Meski kalah di final, namun UFC merasa Jeka layak untuk bertarung di UFC setelah melihat penampilannya di Road To UFC, termasuk saat dia mengalahkan petarung asal Korea Selatan Ki Won-Bin pada babak semifinal.

Adapun sepanjang kariernya Jeka memiliki rekor kemenangan di dunia MMA profesional sebanyak 13-3. Di Road TO UFC, Jeka dua kali menang via KO dan sekali kalah via TKO. (OL-4)