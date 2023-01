Bagas/Fikri Bertemu Fajar/Rian di Babak Kedua India Terbuka

GANDA putra Indonesia Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri belum menemukan hambatan berat untuk menuntaskan laga babak 32 besar atau babak pertama India Terbuka 2023 di New Delhi, Rabu (18/1).



Pasangan juara All England 2022 itu melaju ke putaran kedua berbekal kemenangan atas ganda asal Tiongkok He Ji Ting/Zhou Hao Dong dalam dua gim langsung 21-17, 21-16 yang dicatatkan dalam durasi 41 menit.



"Alhamdulillah bisa bermain baik dan tidak cedera. Kami tadi bisa bermain cukup baik, bermain rapi, dan tidak gampang mati sendiri," kata Bagas lewat pesan tertulis PP PBSI di Jakarta.



Bagas/Fikri bermain dengan nyaman sejak pertandingan dimulai. Pasangan Indonesia mampu mendulang poin lewat reli-reli singkat meski He/Zhou masih membayangi perolehan poin.



Kemudahan juga didapat Bagas/Fikri akibat ganda Tiongkok itu kerap membuat kesalahan pada kedua gim yang dimainkan.



"Mereka malah banyak mati sendiri," ujar Bagas.



Sementara bagi Fikri, keberhasilan melalui babak awal di turnamen berlevel BWF Super 750 hari ini menjadi obat penawar setelah kekalahan memilukan yang terjadi pada Malaysia Terbuka pekan lalu.



Dalam turnamen yang berlangsung pada 10-15 Januari itu, Bagas/Fikri hanya bertahan hingga babak kedua akibat dikalahkan pasangan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty asal India.



"Ini kemenangan yang cukup berarti bagi kami. Kami bisa melaju ke babak kedua. Kegagalan di Malaysia Open lalu tidak mau terulang lagi di India Open ini," kata Fikri.



Namun langkah Bagas/Fikri pada India Terbuka dipastikan akan menemui hambatan berat pada babak kedua, karena akan menghadapi rekan senegara sekaligus peringkat satu dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.



Fajar/Rian terlebih dulu mengamankan tiket babak 16 besar, usai menundukkan pasangan asal Korea Selatan, Choi Sol Gyu/Kim Won Ho, dengan dua gim langsung 21-17, 21-16. (Ant/OL-16)