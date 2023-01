Ini Daftar Juara MotoGP dari 1949 sampai 2022

GRAND Prix motorcycle racing atau sering disebut dengan MotoGP merupakan kejuaraan utama balap sepeda motor dengan tiga kelas sejak musim 1990 yaitu 125 cc, 250cc dan MotoGP dengan tambahan MotoE yang adalah motor listrik pada 2019.

Grand Prix Road-Racing World Championship didirikan pada 1949 oleh badan pengelola olahraga, Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) dan merupakan kejuaraan dunia motorsport tertua.

Baca juga: Jadwal MotoGP 2023, Catat Ada Mandalika di Tanggal Ini

Berikut adalah nama-nama pemenang MotoGP dari 1949 hingga 2022 dengan urutan tahun kemenangan, kategori, nama pemenang, negara, dan konstruktornya.

2022 – MotoGP – Francesco Bagnaia – Italia – Ducati

2021 – MotoGP – Fabio Quartararo – Prancis – Yamaha

2020 – MotoGP – Joan Mir – Spanyol – Suzuki

2019 – MotoGP – Marc Marquez – Spanyol – Honda

2018 – MotoGP – Marc Marquez – Spanyol – Honda

2017 – MotoGP – Marc Marquez – Spanyol – Honda

2016 – MotoGP – Marc Marquez – Spanyol – Honda

2015 – MotoGP – Jorge Lorenzo – Spanyol – Yamaha

2014 – MotoGP – Marc Marquez – Spanyol – Honda

2013 – MotoGP – Marc Marquez – Spanyol – Honda

2012 – MotoGP – Jorge Lorenzo – Spanyol – Yamaha

2011 – MotoGP – Casey Stoner – Australia – Honda

2010 – MotoGP – Jorge Lorenzo – Spanyol – Yamaha

2009 – MotoGP – Valentino Rossi – Italia – Yamaha

2008 – MotoGP – Valentino Rossi – Italia – Yamaha

2007 – MotoGP – Casey Stoner – Australia – Ducati

2006 – MotoGP – Nicky Hayden – AS – Honda

2005 – MotoGP – Valentino Rossi – Italia – Yamaha

2004 – MotoGP – Valentino Rossi – Italia – Yamaha

2003 – MotoGP – Valentino Rossi – Italia – Honda

2002 – MotoGP – Valentino Rossi – Italia – Honda

2001 – 500cc – Valentino Rossi – Italia – Honda

2000 – 500cc – Kenny Roberts Jr – AS – Suzuki

1999 – 500cc – Alex Criville – Spanyol – Honda

1998 – 500cc – Mick Doohan – Australia – Honda

1997 – 500cc – Mick Doohan – Australia – Honda

1996 – 500cc – Mick Doohan – Australia – Honda

1995 – 500cc – Mick Doohan – Australia – Honda

1994 – 500cc – Mick Doohan – Australia – Honda

1993 – 500cc – Kevin Schwantz – AS – Suzuki

1992 – 500cc – Wayne Rainey – AS – Yamaha

1991 – 500cc – Wayne Rainey – AS – Yamaha

1990 – 500cc – Wayne Rainey – AS – Yamaha

1989 – 500cc – Eddie Lawson – AS – Honda

1988 – 500cc – Eddie Lawson – AS – Yamaha

1987 – 500cc – Wayne Gardner – Australia – Honda

1986 – 500cc – Eddie Lawson – AS – Yamaha

1985 – 500cc – Freddie Spencer – AS – Honda

1984 – 500cc – Eddie Lawson – AS – Yamaha

1983 – 500cc – Freddie Spencer – AS – Honda

1982 – 500cc – Franco Uncini – Italia – Suzuki

1981 – 500cc – Marco Lucchinelli – Italia – Suzuki

1980 – 500cc – Kenny Roberts – AS – Yamaha

1979 – 500cc – Kenny Roberts – AS – Yamaha

1978 – 500cc – Kenny Roberts – AS – Yamaha

1977 – 500cc – Barry Sheene – Inggris – Suzuki

1976 – 500cc – Barry Sheene – Inggris – Suzuki

1975 – 500cc – Giacomo Agostini – Italia – Yamaha

1974 – 500cc – Phil Read – Inggris – MV – Agusta

1973 – 500cc – Phil Read – Inggris – MV – Agusta

1972 – 500cc – Giacomo Agostini – Italia – MV – Agusta

1971 – 500cc – Giacomo Agostini – Italia – MV – Agusta

1970 – 500cc – Giacomo Agostini – Italia – MV – Agusta

1969 – 500cc – Giacomo Agostini – Italia – MV – Agusta

1968 – 500cc – Giacomo Agostini – Italia – MV – Agusta

1967 – 500cc – Giacomo Agostini – Italia – MV – Agusta

1966 – 500cc – Giacomo Agostini – Italia – MV – Agusta

1965 – 500cc – Mike Hailwood – Inggris – MV – Agusta

1964 – 500cc – Mike Hailwood – Inggris – MV – Agusta

1963 – 500cc – Mike Hailwood – Inggris – MV – Agusta

1962 – 500cc – Mike Hailwood – Inggris – MV – Agusta

1961 – 500cc – Gary Hocking – Rhodesia – MV – Agusta

1960 – 500cc – John Surtees – Inggris – MV – Agusta

1959 – 500cc – John Surtees – Inggris – MV – Agusta

1958 – 500cc – John Surtees – Inggris – MV – Agusta

1957 – 500cc – Libero Liberati – Italia – Gilera

1956 – 500cc – John Surtees – Inggris – MV – Agusta

1955 – 500cc – Geoff Duke – Inggris – Gilera

1954 – 500cc – Geoff Duke – Inggris – Gilera

1953 – 500cc – Geoff Duke – Inggris – Gilera

1952 – 500cc – Umberto Masetti – Italia – Gilera

1951 – 500cc – Geoff Duke – Inggris – Norton

1950 – 500cc – Umberto Masetti – Italia – Gilera

1949 – 500cc – Leslie Graham – Inggris – AJS (OL-1)