AS Buka Perjalanan United Cup Dengan Unggul 2-0 Atas Ceko

AMERIKA Serikat (AS) membuka perjalanan di turnamen tenis beregu campuran United Cup dengan sepasang kemenangan. Hasil itu membuat mereka sementara memimpin 2-0 atas Republik Ceko di babak penyisihan Grup C, Kamis (29/12).

Petenis tunggal putra nomor satu AS, Taylor Fritz, menjadi salah satu aktor di balik keunggulan negeri paman sam. Petenis berusia 25 tahun itu berhasil mengalahkan petenis Republik Ceko Jiri Lehecka dengan skor 6-3 dan 6-4.

Kemenangan lain AS, berhasil direbut petenis tunggal putri Madison Keys. Tampil kuat dalam pertarungan melawan Marie Bouzkova, Keys berhasil memetik kemenangan 6-4 dan 6-3, kemenangan itu sekaligus menjadi yang kedua diraih Keys atas Bouzkova di lapangan keras Australia.

"Dalam acara tim, pertandingan pertama tahun ini, selalu ada rasa gugup yang keluar, jadi sangat bagus dapat membuat tim unggul,” kata Fritz, Kamis (29/12).

"Mudah-mudahan keunggulan ini dapat meredam ketegangan anggota tim lain yang akan bertanding. Ini akan menjadi posisi yang sulit untuk bermain jika tertinggal, jadi keunggulan ini tentu sangat bagus untuk tim," imbuhnya.

Baca juga: Cedera Kaki, Nick Kyrgios Mundur dari Timnas Australia di United Cup

Meski telah memastikan unggul 2-0, namun hal itu belum memastikan kemenangan AS atas Republik Ceko di babak Grup C United Cup, pertandingan masih akan berlanjut pada Jumat (30/12).

Pada pertandingan besok, AS sejatinya hanya memerlukan satu hasil positif dari Republik Ceko untuk memastikan satu kemenangan di Grup C. Pertandingan sengit antardua petenis putri yakni Jessica Pegula (AS) vs Petra Kvitova (Republik Ceko) bakal tersaji.

Itu bakal menjadi pertemuan keempat kalinya untuk kedua pemain, pada pertandingan itu Pegula lebih diunggulkan secara peringkat. Saat ini dia menduduki peringkat tiga dunia.

Kendati demikian, Kvitova yang saat ini menduduki peringkat 16 dunia tak bisa dipandang sebelah mata, pasalnya dia memegang dua kemenangan atas Pegula pada pertemuan sebelumnya.

Jika pada pertandingan besok Pegula gagal merebut kemenangan, maka pertandingan bakal berlanjut ke dua laga akhir yakni pertarungan antara tunggal putra AS Frences Tiafoe vs Tomas Machac (Republik Ceko), serta pertandingan ganda campuran Taylor Fritz/Jessica Pegula vs Delibor Svrcina/Jessica Maleckova.

"Sejauh ini kami memulai perjalanan dengan bagus. Saya bersemangat untuk mendukung Frances dan Jessica besok," tukas Madison Keys. (ATP/OL-5)