Ganda Putra RI Berambisi Incar Gelar di BWF World Tour Finals

TIM bulu tangkis Indonesia bersiap untuk berlaga di ajang Tur Final BWF 2022 yang bergulir 7-11 Desember di Bangkok, Thailand.

Sektor ganda putra yang diwakili Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, pun berambisi mengincar gelar.

Fajar/Rian mendapat posisi sebagai unggulan teratas di Tur Final, setelah mengarungi musim 2022 dengan rekor apik. Sempat kesulitan pada dua turnamen di awal tahun, mereka kemudian mampu menembus delapan final.

Adapun empat di antaranya menyabet gelar, yakni di Swiss Terbuka, Indonesia Masters, Malaysia Masters dan Denmark Terbuka.

Mereka juga terpilih ke dalam nominasi penghargaan Most Improved Players 2022 dari BWF. Atas capaian itu, Fajar/Rian berhasrat menyempurnakannya dengan gelar di Tur Final.

"Tidak menyangka bisa main World Tour Finals pertama kali langsung unggulan pertama. Juga masuk nominasi Most Improved Players 2022. Semoga kita bisa memenangi penghargaan tersebut," ungkap Rian dalam keterangannya, Senin (5/12).

"Perjuangan tahun ini sungguh tidak mudah. Hasil di dua turnamen awal kita tidak bagus, tapi alhamdulillah di akhir tahun kita bisa ada di sini. Namun, sekarang bagaimana kita fokus untuk kasih gelar untuk Indonesia," imbuh Fajar.

Meski waktu persiapan ke Tur Final tergolong pendek, Fajar/Rian mengaku tidak khawatir. Pasalnya, secara jarak dan kultur, Thailand tidak jauh berbeda dengan Indonesia, sehingga memudahkan adaptasi. Rian juga sebelumnya sempat sakit dan berkejaran dengan waktu untuk mengembalikan kebugaran.

Sementara itu, Ahsan/Hendra akan berada di posisi unggulan kedua. Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra dipastikan tidak akan berada dalam satu grup pada babak penyisihan grup.

Meski belum meraih gelar musim ini, pasangan berjuluk the Daddies di sepanjang 2022, menjadi runner up pada Kejuaraan Dunia, Malaysia Masters, All England dan India Terbuka.

"Agak kaget bisa masuk lagi di World Tour Finals tapi bersyukur alhamdulillah. Persiapan juga cukup baik. Ada waktu hampir satu bulan setelah tur Eropa kemarin," jelas Ahsan.

Indonesia mendapat jatah tujuh wakil. Di sektor tunggal putra, terdapat Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie. Lalu pada sektor tunggal putri, ada Gregoria Mariska Tunjung.

Di ganda putri, Indonesia mengirimkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva. Sedangkan, untuk ganda campuran ada Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Sebagai target awal, semua wakil Indonesia mengincar lolos fase grup.(OL-11)