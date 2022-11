Fajar/Rian dan Rehan/Lisa Masuk Nominasi BWF Awards 2022

GANDA putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati masuk dalam daftar nominasi penghargaan BWF Awards 2022 berkat performa mereka sepanjang musim 2021-2022.

Dilansir dalam laman resmi BWF, Senin (28/11), Fajar/Rian masuk dalam nominasi untuk kategori Most Improved Player of The Year atau pemain paling berkembang tahun ini bersama-sama pahlawan India di Piala Thomas Prannoy H.S. dan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan), yang sempat menempati peringkat ke-73 di akhir musim 2021 namun kini melesat ke peringkat kelima dunia dan nomor satu dalam ranking World Tour.

Sepanjang tahun ini, Fajar/Rian tercatat telah menjalani delapan final dan memenangi empat gelar, yaitu Denmark Terbuka (Super 750), Malaysia Masters (Super 500), Indonesia Masters (Super 500), dan Swiss Terbuka (Super 300).

Kemenangan-kemenangan tersebut membawa Fajar/Rian memimpin ranking ganda putra pada World Tour tahun ini.

Sementara itu, Rehan/Lisa terpilih masuk dalam nominasi Most Promising Player atau pemain dengan masa depan cerah. Rehan/Lisa yang memenangi gelar tur dunia BWF pertamanya di Hylo Terbuka 2022 itu akan bersaing dengan nomine lainnya yaitu Kodai Naraoka (Jepang) dan Alex Lanier (Prancis).

Indonesia juga menempatkan dua wakil lainnya di kategori para-badminton melalui Fredy Setiawan/Khalamus Sadiyah dan Subhan/Rina Marlina yang masuk dalam nominasi pasangan para-bulu tangkis terbaik 2022.

Upacara pengumuman pemenang akan digelar saat gala dinner menjelang BWF World Tour Finals 2022, Senin (5/12) mendatang.

Berikut daftar lengkap nominasi penghargaan BWF 2021/2022:

Pemain Terbaik Putra

Loh Kean Yew (Singapura)

Viktor Axelsen (Denmark)

Lee Zii Jia (Malaysia)

Pemain Terbaik Putri

Akane Yamaguchi (Jepang)

An Se Young (Korea Selatan)

Tai Tzu Ying (Taiwan)

Pasangan Terbaik

Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (Tiongkok)

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok)

Pemain Paling Berkembang

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

Prannoy HS (India)

Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan)

Pemain dengan Masa Depan Cerah

Kodai Naraoka (Jepang)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (Indonesia)

Alex Lanier (Prancis)

Pemain Para-Badminton Terbaik Putra

Daiki Kajiwara (Jepang)

Cheah Liek Hou (Malaysia)

Lucas Mazur (Prancis)

Chu Man Kai (Hong Kong)

Pramod Bhagat (India)

Choi Jung Man (Koreae Selatan)

Pemain Para-Badminton Terbaik Putri

Manisha Ramdass (India)

Nithya Sre Sumathy (India)

Sarina Satomi (Jepang)

Carmen Giuliana Poveda Flores (Peru)

Manasi Girishchandra Joshi (India)

Pilar Jauregui Cancino (Peru)

Pasangan Para-Badminton Terbaik