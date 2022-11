Buka ATP Finals dengan Kekalahan, Nadal Masih Punya Peluang

PETENIS Spanyol Rafael Nadal membuka perjalanan di turnamen ATP Finals 2022 dengan buruk. Unggulan pertama itu kalah dari petenis unggulan kedelapan Taylor Fritz dalam dua set langsung 6(3)-7(7) dan 1-6, dalam pertandingan yang berlangsung di Pala Alpitour, Italia, Senin (14/11) dini hari WIB.

Menariknya, kekalahan ini menjadi yang keempat berturut-turut dialami Nadal atas petenis Amerika Serikat (AS) dalam empat turnamen terakhir. Rentetan kekalahan Nadal atas petenis AS bermula di babak 16 besar AS Terbuka, saat itu Nadal kalah dari petenis Frances Tiafoe.

Di turnamen beregu Piala Lavers, Nadal yang melakoni pertandingan ganda dengan Roger Federer juga kalah dari ganda AS Jack Sock/Frances Tiafoe. Sedangkan di Paris Masters beberapa waktu lalu, Nadal juga kalah dari wakil AS Tommy Paul dengan tiga set 6-3, 6(4)-7(7) dan 1-6.

"Kami dapat menemukan cara berbeda untuk menjelaskan apa yang terjadi, pada akhirnya, Fritz bermain sangat baik," kata Nadal, Senin (14/11).

"Saya tidak bisa menangani kekuatannya. Jelas bahwa di permukaan seperti ini, Anda harus bermain dengan sangat baik. Anda tidak punya waktu untuk memikirkan taktik. Hal-hal terjadi begitu cepat," imbuhnya.

Meski membuka perjalanan di ATP Finals dengan buruk, namun petenis peringkat dua dunia itu masih memiliki kesempatan untuk merebut gelar pertamanya di turnamen penutup musim ini. Nadal setidaknya masih memiliki dua pertandingan tersisa di fase grup, yakni melawan Casper Ruud (Norwegia) dan Felix Auger-Aliassime (Kanada).

Nadal terlebih dahulu akan melakoni pertarungan melawan Auger-Aliassime pada Selasa (15/11) malam WIB. Jika melihat catatan ATP, Auger-Aliassime seharusnya bukan tantangan yang berat untuk Nadal, pasalnya petenis Spanyol itu tercatat belum terkalahkan dari petenis peringkat 6 dunia itu.

Nadal telah menorehkan dua kemenangan atas petenis Kanada itu, termasuk kemenangan 5 set 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 dan 6-3 di babak 16 besar Prancis Terbuka 2022. Namun demikian, berkaca dari kekalahannya atas Fritz, petenis berusia 36 tahun itu menyatakan banyak hal yang harus diperbaiki dalam penampilannya.

"Saya rasa perlu melakukan hal-hal yang lebih baik pada permainan dan saya berharap siap untuk mewujudkannya. Dia (Auger-Aliassime) menyelesaikan musim luar biasa, memenangkan tiga turnamen berturut-turut, bermain sangat baik. Ini tantangan besar lainnya," tutur Nadal.

Pertarungan antara Nadal dengan Auger-Aliassime nampaknya bakal berlangsung seru. Pasalnya, kedua petenis sama-sama tengah memburu kemenangan pertama di ATP Finals 2022. Pada pertandingan yang berlangsung Minggu (13/11), Auger-Aliassime kalah dari Casper Ruud dengan dua set langsung 6(4)-7(7) dan 6-4.

Dalam wawancara kemarin, Auger-Aliassime bertekad untuk bangkit ketika menghadapi Nadal dan Fritz di sisa pertandingan Grup Hijau di Italia. Petenis unggulan kelima itu optimistis dapat melangkah jauh di ATP Finals.

"Saya merasa baik dalam pertandingan (melawan Ruud). Saya hanya berpikir mungkin karena ini pertandingan pertama sehingga saya merasakan sedikit tekanan," tutur Auger-Aliassime

"Saya merasa seperti saya bisa kembali dengan lebih baik dan memberi diri saya peluang karena saya memenangkan beberapa poin hebat saat melawan Casper," pungkasnya.(ATP/OL-5)